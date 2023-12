Volkswagen zahlt Umweltprämie aus eigener Tasche weiter

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Nach dem plötzlichen Aus für die Umweltprämie zahlt Volkswagen den staatlichen Anteil der Förderung an seine Kunden weiter.

Die Regelung erfolge aus Kulanzgründen und gelte für die Privatkunden, welche vor dem 15. Dezember ein entsprechendes Fahrzeug bestellt hätten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bei den Autos, die noch in diesem Jahr zugelassen werden, liegt der Rabatt demnach bei bis zu 6750 Euro - bei den Autos, die bis Ende März 2024 zugelassen werden, sind es bis zu 4500 Euro. Volkswagen folgt damit der Opel-Mutter Stellantis, welche bereits am Montag angekündigt hatte, die staatliche Prämie weiter zu zahlen.

Das zuständige Bundeswirtschaftsministerium hatte am Samstagmorgen erklärt, dass die Förderung zum Kauf von E-Autos noch am Wochenende eingestellt werde. Dies ergebe sich aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds (KTF), durch das der Bundesregierung 60 Milliarden Euro gestrichen wurden. Ursprünglich sollte der Umweltbonus bis Ende 2024 gelten. Der Schritt war in der Autobranche auf scharfe Kritik gestoßen; der Branchenverband VDA erklärte, er untergrabe das Vertrauen in die Politik.