EQS-News: Co-CEO Dr. Mirko Caspar scheidet zum Jahresende bei Mister Spex aus

Berlin, 20. Dezember 2023 Co-CEO Dr. Mirko Caspar scheidet zum Jahresende bei Mister Spex aus Der Co-CEO der Mister Spex SE, Dr. Mirko Caspar, hat den Aufsichtsrat darum gebeten, zum 31. Dezember 2023 aus dem Vorstand auszuscheiden. Er wird das Unternehmen selbstverständlich über den Jahreswechsel hinaus unterstützen, um eine ordnungsgemäße Übergabe zu gewährleisten. Während seiner zwölfjährigen Tätigkeit bei Mister Spex trug Dr. Mirko Caspar entscheidend zur Entwicklung des Unternehmens bei. Konkret wuchs das Omnichannel-Modell von Mister Spex in dieser Zeit von 10 Millionen Euro Umsatz auf über 200 Millionen Euro im Jahr 2022. Dr. Mirko Caspar, Co-CEO: "In den letzten zwölf Jahren im Vorstand der Mister Spex SE, davon drei Jahre als börsennotiertes Unternehmen, haben wir mehr als 70 Filialen eröffnet und unser Sortiment auf ein Portfolio von mehr als 130 Brillenmarken ausgebaut. Für unser digitales Omnichannel-Einzelhandelskonzept, das Online und Offline nahtlos miteinander verbindet, wurden wir mehrfach ausgezeichnet. Die gemeinsame Reise war sowohl anspruchsvoll als auch erfüllend. Mit mehr als 6 Millionen Kunden und einer sehr starken Position in unseren Kernmärkten ist Mister Spex für die Zukunft gut gerüstet. Ich danke allen Spexies für den Mut Neues zu wagen und auch konsequent umzusetzen. Für mich ist es Zeit, den nächsten Schritt zu gehen." Dirk Graber, Co-CEO und Gründer von Mister Spex: "Mit Mirko hat Mister Spex seine Markenbekanntheit in seinen Kernmärkten erfolgreich auf über 70% gesteigert. Gemeinsam haben wir ein starkes Führungsteam aufgebaut, und ich bin stolz darauf, dass wir heute der führende digital getriebene Omnichannel-Optiker in Deutschland sind. Diese Arbeit geht weiter, und wir danken Mirko von ganzem Herzen für seine Führung und seinen Beitrag zu unserem Geschäft." Peter Williams, Vorsitzender des Aufsichtsrates: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Mirko sehr herzlich für seine außergewöhnlichen Beiträge und sein unermüdliches Engagement für das Unternehmen während seiner langen Amtszeit. Ich wünsche ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Aufgaben." Gründer und Co-CEO Dirk Graber und CFO Stephan Schulz-Gohritz werden die zusätzlichen Aufgaben nach dem Ausscheiden von Dr. Mirko Caspar übernehmen. Über Mister Spex: Die 2007 gegründete Mister Spex SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ‘Mister Spex‘) ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich zum führenden, digital getriebenen Omnichannel-Optiker in Europa entwickelt hat. Mister Spex war an der Spitze des Wandels der Branche und hat sich von einem reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,1 Millionen Kund*innen, 10 Online-Shops in ganz Europa und stationären Einzelhandelsfilialen entwickelt. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens, von digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kund*innen zu einem Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kund*innenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optiker*innen. Pressekontakt: Judith Schwarzer I Head of Corporate Communications I Judith.Schwarzer@misterspex.de Investor Relations Irina Zhurba I Head of Investor Relations I irina.zhurba@misterspex.de Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung der Mister Spex SE und bergen bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen, und zwar aufgrund von Faktoren, welche die Gesellschaft betreffen, wie z.B. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und des Wettbewerbsumfelds, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie Veränderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf steuerliche Gesetze und Vorschriften. Die Mister Spex SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Veröffentlichung enthält (in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte) ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Mister Spex sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2022 der Mister Spex SE, der unter https://ir.misterspex.com/ abrufbar ist.

