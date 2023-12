EQS-News: Europäische Investitionsbank finanziert Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Schaeffler AG im Bereich nachhaltige Technologien

EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Europäische Investitionsbank finanziert Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Schaeffler AG im Bereich nachhaltige Technologien Förderdarlehen mit einem Volumen von 420 Millionen Euro mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren

Finanzierung von Ausgaben zur Forschung und Entwicklung von innovativen Technologien im Automobil- und Industriebereich mit Fokus auf erneuerbare Energien, Elektromobilität und Wasserstoff

Claus Bauer, CFO: „Das aktuelle Förderdarlehen in Höhe von 420 Millionen Euro ist ein weiterer wichtiger Baustein im Finanzierungsmix der Schaeffler AG.“

Herzogenaurach | 21. Dezember 2023 | Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat der Schaeffler AG ein Förderdarlehen in Höhe von 420 Millionen Euro bewilligt. Diese Mittel mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren sind für Forschung und Entwicklung in ausgewählten Bereichen mit einem Fokus auf nachhaltige Technologien in der europäischen Union vorgesehen. Die Finanzierung wird für Teile der Personalkosten für Forschung und Entwicklung von innovativen Automobil- und Industrietechnologien verwendet. Übergeordnetes Ziel ist es, die Forschung und Entwicklung für Technologien in den Bereichen erneuerbare Energien, Elektromobilität und Wasserstoff voranzutreiben. Darunter fallen beispielsweise elektronische Achssysteme und E-Motoren sowie Fahrwerks- und Lageranwendungen. Die EIB ist die Bank der Europäischen Union und unterstützt den Green Deal der Europäischen Kommission. Claus Bauer, Vorstand für Finanzen und IT der Schaeffler AG, sagte: „Das aktuelle Förderdarlehen in Höhe von 420 Millionen Euro ist ein weiterer wichtiger Baustein im Finanzierungsmix der Schaeffler AG. Gleichzeitig ist die Europäische Investitionsbank ein idealer Partner, um unsere Finanzierung von Forschung und Entwicklung nachhaltiger Technologien breit aufzustellen. Die Mittel der EIB werden zur Stärkung unserer Standorte in Europa beitragen.“ Hier finden Sie ein Pressefoto von Claus Bauer: www.schaeffler.com/de/executive-board Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.

Schaeffler Gruppe – We pioneer motion Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den kompletten Lebenszyklus hinweg. Die Motion Technology Company produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 84.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. Ansprechpartner Dr. Axel Lüdeke

Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG, Herzogenaurach

Tel.: +49 9132 82 8901

E-Mail: axel.luedeke@schaeffler.com Renata Casaro

Head of Investor Relations

Schaeffler AG, Herzogenaurach

Tel.: +49 9132 82 4440

E-Mail: ir@schaeffler.com

Matthias Herms

Leiter Kommunikation Finanzen und Nachhaltigkeit

Schaeffler AG, Herzogenaurach

Tel.: +49 9132 82 37314

E-Mail: matthias.herms@schaeffler.com Maximilian König

Manager Investor Relations

Schaeffler AG, Herzogenaurach

Tel.: +49 9132 82 4440

E-Mail: ir@schaeffler.com

