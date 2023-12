RWE kauft britische Windkraftanlagen von Vattenfall für 1,1 Mrd Euro

Frankfurt/Oslo (Reuters) - Der Energiekonzern RWE übernimmt die vom schwedischen Energieversorger Vattenfall auf Eis gelegten Windpark-Projekte vor der Küste Großbritanniens.

Für die drei Anlagen mit jeweils 1,4 Gigawatt legt RWE insgesamt 963 Millionen Pfund (umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro) auf den Tisch, wie der Konzern aus Essen am Donnerstag mitteilte. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2024 unter Dach und Fach sein. Alle drei Norfolk-Projekte will das Unternehmen noch in diesem Jahrzehnt in Betrieb nehmen.

Vattenfall hatte sein begonnenes Projekt Norfolk Boreas wegen explodierender Kosten im Juli gestoppt. Dafür wollte der Konzern Wertminderungen auf sein Windkraftgeschäft in Norfolk vornehmen. "Dieser Verkauf bedeutet, dass wir die Wertminderung und die Anfang des Jahres gebildeten Rückstellungen rückgängig machen", teilte das schwedische Unternehmen mit. Für die beiden anderen Projekte des Portfolios will sich RWE nach eigenen Angaben in einer der kommenden britischen Auktionsrunden um einen Differenzvertrag bemühen.

