Börse am Morgen

Der deutsche Leitindex tendiert in der ersten Handelsstunde nach einer leicht schwächeren Eröffnung in einem bislang impulsarmen Handel im Bereich des gestrigen Schlusskursniveaus um 16.690 Punkte.

Schwache Nike-Zahlen belasten Adidas

Mit einer bösen Überraschung für die Branche hat der Sportmodehersteller Nike aufgewartet. Das Unternehmen enttäuschte am Donnerstagabend die Anleger mit seinen Aussagen zur Umsatzentwicklung. Die Aktie brach daraufhin im nachbörslichen New Yorker Handel um fast 12 Prozent ein und zieht am Freitagmorgen die Papiere von Adidas und Puma mit nach unten.

Adidas-Aktien gaben um 5,6 Prozent nach im Vergleich zum Xetra-Schluss und Puma büßten 4,7 Prozent ein. "Die Aussagen von Nike waren in den vergangenen Quartalen nicht mehr so kursrelevant für die der Wettbewerber, aber diese schlechte Nachricht dürfte auch Adidas und Puma belasten", sagte ein Händler.

Nike rechnet im laufenden Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang. Im vierten Geschäftsquartal sollen die Erlöse dann wieder steigen, allerdings nur um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz.

"Der gedrückte Umsatzausblick dürfte im Fokus stehen", schrieb Analyst Randal Konik von Jefferies mit Blick auf die Reaktion der Anleger. Das abgelaufene zweite Geschäftsquartal zeige eine sich abschwächende Nachfrage. "Das ist nicht gut", urteilte der Experte vor allem mit Blick auf eine nachlassende Nachfrage in Nordamerika.

Zalando schwächster Wert

Die Anteilsscheine des Online-Modehändlers Zalando wurden von den Nike-Quartalszahlen ebenfalls in Sippenhaft genommen und waren mit einem Abschlag von 5,86 Prozent größter Verlierer im deutschen Leitindex in der ersten Handelsstunde. (mit Material von dpa-AFX)