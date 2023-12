BYD - Das wird jetzt wirklich wichtig

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 23,965 € (L&S)

Für Anleger in der BYD-Aktie waren die vergangenen Monate gleich doppelt bitter. Nicht nur, dass die Aktie seit Ende Oktober kräftig verloren hat, mit einem Investment in der Aktie war auch Kapital gebunden, welches in anderen Werten eine schöne Rendite im Zuge der Jahresendrally eingebracht hätte. Aber immerhin darf man jetzt ein wenig Hoffnung schöpfen.

Ist der Boden nah?

Verantwortlich für dies Quäntchen Hoffnung ist der Unterstützungsbereich um 23 EUR. Dieser Preisbereich wurde in der letzten Woche angelaufen und erfolgreich verteidigt. Hier bildete sich eine bullische Wochenkerze.

Wie wichtig diese Preiszone ist, war in diesem Jahr mehrfach zu sehen. Zweimal konnte von diesem Niveau aus eine Rally gestartet werden. In beiden Fällen betrug die Rendite mehr als 35 %, bevor die Bären ab ca. 30,81 EUR zurückkehrten.

Fazit: Für mittelfristige und langfristige Anleger befindet sich die BYD-Aktie derzeit in einem höchst interessanten Preisbereich. Idealerweise gelingt hier in den nächsten Wochen eine Bodenbildung. Anschließend könnte ein neuer Aufwärtstrend mit Zielen jenseits von 30 EUR gestartet werden.

BYD Co. Ltd. Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)