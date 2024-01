Beim Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann übernimmt Finanzchef das Ruder

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Beim österreichischen Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) hat per 1. Januar der bisherige Finanzvorstand Klaus Mader den Vorstandsvorsitz übernommen.

Er folgt auf Gerald Grohmann, der nach 22 Jahren an der Spitze des Unternehmens ausgeschieden ist, wie das Ternitzer Unternehmen am Dienstag mitteilte. Darüber hinaus wurde Champbell MacPherson als Chief Operating Officer in den Vorstand berufen. Er leitete bisher die Division Advanced Manufacturing & Services.

Der 53-jährige Mader war seit 2015 Finanzvorstand bei SBO. Zuvor hatte er Schlüsselpositionen bei der Tiroler Industriegruppe Tyrolit inne und sammelte Managementerfahrungen beim Ziegel- und Baustoffkonzern Wienerberger.

"Mit der Ernennung von Klaus Mader zum CEO und Campbell MacPherson zum COO startet SBO in eine spannende neue Phase, die unser solides Fundament mit einer dynamischen neuen Führung verbindet", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Norbert Zimmermann. "Gemeinsam werden sie die Kontinuität in unserem Kerngeschäft sichern und gleichzeitig die Expansion in neue Geschäftsfelder vorantreiben."

