GNW-Adhoc: UPM schließt Verkauf des Standorts Steyrermühl an die HEINZEL GROUP ab

^(UPM, Helsinki, 2. Januar 2024, 14:30 EET) - UPM hat den Verkauf des Standorts

Steyrermühl an die HEINZEL GROUP abgeschlossen und die im Juni 2022 angekündigte Transaktion (https://www.upm.com/de/uber-UPM/for-media/releases/2022/06/upm- verkauft-seinen-standort-steyrermuhl-an-die-heinzel-group/) vollzogen. UPM Steyrermühl wurde 1868 gegründet und produzierte bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 Zeitungsdruckpapier. Die Produktionskapazität lag in den letzten Jahren bei 320.000 Tonnen/a. Zum Standort gehört auch ein Sägewerk mit einer jährlichen Produktionskapazität von 370.000 Kubikmetern. "Während des gesamten Prozesses haben wir eng mit HEINZEL zusammengearbeitet, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Mit der Schließung der Zeitungspapierproduktion in Steyrermühl geht nach über einem Jahrhundert eine erfolgreiche Ära der Papierherstellung von UPM Communication Papers in Österreich zu Ende. Nach Abschluss des Verkaufs hat das Werk Steyrermühl nun einen neuen Eigentümer. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Steyrermühl für ihre engagierte und professionelle Arbeit und bin überzeugt, dass die anstehende Transformation des Werkes sowohl für die Menschen in Steyrermühl als auch für die Region eine gute Perspektive bieten wird," sagt Massimo Reynaudo, UPM President & CEO. UPM steht zum Zeitungsdruckpapiergeschäft und wird als eines der branchenführenden Unternehmen auch künftig in seinen Werken Schongau, Ettringen, Hürth und Jämsänkoski die Produktion fortsetzen und den österreichischen Zeitungsmarkt beliefern. Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an: UPM Communication Papers, Stakeholder Relations, tel. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globenews wire.com%2FTracker%3Fdata%3D7gzf2gtKSCGGoNhvjGvgZ1_zCjlfgoVB1MUOwjRnUItExl4vEkgW hZ7aCkPK8znqm3DFp5UZkxMWLOxCash6T9sV8lMIj29VcA9nbWXbaYM%3D&data=05%7C02%7Ckati.m urto%40upm.com%7Cfa3a9e09171f4a204a3f08dc0b7fea66%7C9eab37f091c647e39c00fe8544bd 272e%7C0%7C0%7C638397891210429730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLC JQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IlcVgD3lveMZc iWJ4ijs81o8pFhKuPdtysIFwfxUR%2Bc%3D&reserved=0) UPM, Media Relations Mon-Fri 9:00-16:00 EET Tel. +358 40 588 3284 media@upm.com (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.globenews wire.com%2FTracker%3Fdata%3Dltggt_No_QCBTEQDviboRBrN_K0pGSTd7odnm2tgQJHubc6XrtQ2 VTPYGuCBkgGqoaSgHpw2ewkQgvUWguTz6w%3D%3D&data=05%7C02%7Ckati.murto%40upm.com%7Cf a3a9e09171f4a204a3f08dc0b7fea66%7C9eab37f091c647e39c00fe8544bd272e%7C0%7C0%7C638 397891210585990%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJB TiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iwu%2B9voAiiITG30D2mdmFlHYxnaN8 ltcUL5jOPtvzdU%3D&reserved=0) UPM Communication Papers UPM Communication Papers ist der weltweit führende Hersteller von grafischen Papieren und bietet seinen Kunden aus der Werbebranche, dem Verlagswesen und Anwendern aus den Bereichen Home und Office eine umfangreiche Produktpalette. Die leistungsstarken Papiere und Service-Konzepte von UPM schaffen Mehrwert für unsere Unternehmenskunden und erfüllen zugleich aktiv die strengsten Kriterien für Umweltschutz und soziale Verantwortung. Mit Hauptsitz in Deutschland beschäftigt UPM Communication Papers rund 6.300 Mitarbeitende. Weitere Informationen zu UPM Communication Papers und allen Produkten finden Sie unter www.upmpaper.com (http://www.upmpaper.com) Folgen Sie UPM Communication Papers unter: LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/upm-communication-papers) UPM Wir liefern erneuerbare und verantwortungsvolle Lösungen sowie Innovationen für eine Zukunft ohne fossile Rohstoffe. Unser Konzern besteht aus sechs Geschäftsbereichen: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers und UPM Plywood. Als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit schließen wir uns dem 1,5 Grad-Ziel der Vereinten Nationen an, um durch wissenschaftlich fundierte Maßnahmen den Klimawandel abzumildern. Wir beschäftigen weltweit etwa 17.200 Mitarbeitende und unsere Umsatzerlöse liegen bei etwa 11,7 Mrd. Euro pro Jahr. Die Aktien von UPM werden an der Wertpapierbörse Nasdaq Helsinki Ltd notiert. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.de (https://www.upm.com/de) Folgen Sie UPM auf X (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/UPMGlob al&data=02%7c01%7cmarko.erola%40upm.com%7c7acf964073174a815a9c08d7b3bc8088%7c9ea b37f091c647e39c00fe8544bd272e%7c0%7c0%7c637175494492848620&sdata=MlGaoi7HQKdFDH9 lH7Myl6fyr6KmE3zVfy6mSenEUjo%3D&reserved=0) | LinkedIn (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/co mpany/upm- kymmene&data=02%7c01%7cmarko.erola%40upm.com%7c7acf964073174a815a9c08d7b3bc8088% 7c9eab37f091c647e39c00fe8544bd272e%7c0%7c0%7c637175494492858614&sdata=eX2n/QGzch mzWgy3xIk%2BZFRTKU3plXpF6uI1ghzhvuE%3D&reserved=0) | Facebook (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/UP MGlobal&data=02%7c01%7cmarko.erola%40upm.com%7c7acf964073174a815a9c08d7b3bc8088% 7c9eab37f091c647e39c00fe8544bd272e%7c0%7c0%7c637175494492858614&sdata=EI46RLx0Z5 YJSA72Bf8jQjNRYBrWzJke6rmm/3VOCWY%3D&reserved=0) | YouTube (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/use r/upmdotcom&data=02%7c01%7cmarko.erola%40upm.com%7c7acf964073174a815a9c08d7b3bc8 088%7c9eab37f091c647e39c00fe8544bd272e%7c0%7c0%7c637175494492868610&sdata=TE9NFO rH8TLuinYB0yY/eKEa6iD8Vq956I7ZRlQyPQU%3D&reserved=0) | Instagram (https://www.instagram.com/upmworld/) | #UPM #biofore #beyondfossils HEINZEL GROUP Die HEINZEL GROUP produziert an vier Standorten in Europa Marktzellstoff, Verpackungspapiere sowie Magazinpapiere und handelt weltweit mit Zellstoff, Papier, Altpapier und Verpackungslösungen. Mit den Produktionsunternehmen Zellstoff Pöls, Laakirchen Papier, Raubling Papier und Estonian Cell gehört die HEINZEL GROUP zu den wichtigsten Zellstoff- und Papierproduzenten in Mittel- und Osteuropa. Die drei Handelsunternehmen der HEINZEL GROUP - heinzelsales, Europapier und Bunzl&Biach - gehen international flexibel auf die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse ein. Der Wachstumserfolg der Unternehmensgruppe basiert auf Unternehmergeist und einem Fokus auf langfristige Partnerschaften. Bei allen Aktivitäten der HEINZEL GROUP steht die Nachhaltigkeit im Fokus. °