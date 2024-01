Bitcoin: Vorschusslorbeeren verteilt

Die bekannteste Kryptowährung Bitcoin ist fulminant ins neue Jahr 2024 gestartet, Gründe hierfür liegen in einem möglichen ETF auf diese Assetklasse. Die Aussicht auf viel frisches Kapital für den Kryptomarkt trieb die Kurse zuletzt deutlich an, der Bitcoin konnte über 45.000 USD und somit auf den höchsten Stand seit April 2022 zulegen.

Nachdem das Kryptopaar Bitcoin (BTC) in US-Dollar (USD) über das Niveau von 38.000 US-Dollar gegen Ende November letzten Jahres und damit die obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung gesprungen war, beschleunigte sich die Rallye auf 44.490 US-Dollar, gegen Jahresende setzt eine gewöhnliche Konsolidierung in Form eines symmetrischen Dreiecks ein.

Dieses wurde zuvor als Trennfortsetzungsmuster identifiziert, vor wenigen Tagen kam es zu einem Ausbruch darüber und einem Anstieg von rund 45.000 US-Dollar. Damit aber nicht genug, oberhalb dieser Marke könnte das nächstgrößere Ziel um 52.098 US-Dollar angesteuert werden.

Eine Enttäuschung seitens der US-Börsenaufsicht SEC und damit eine Absage für den Bitcoin-ETF könnte schwerwiegende Folgen auslösen, unterhalb von 39.734 US-Dollar würden unmittelbare Rücksetzer auf 37.521 US-Dollar drohen, darunter sogar in den Bereich von 32.375 US-Dollar. Genaueres wird man allerdings erst am Ende dieses Tages in Erfahrung bringen.