EQS-News: Evotec und Owkin gehen K.I.-gestützte strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der therapeutischen Pipeline in den Bereichen Onkologie und I&I ein

Evotec und Owkin gehen K.I.-gestützte strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der therapeutischen Pipeline in den Bereichen Onkologie und I&I ein



04.01.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PARTNERSCHAFT KOMBINIERT OWKINS FÄHIGKEITEN ZUR K.I.-GESTÜTZTEN ENTDECKUNG VON TARGETS MIT EVOTECS INTEGRIERTEN SHARED END-TO-END FORSCHUNGS- & ENTWICKLUNGS-PLATTFORM

K.I.-GESTÜTZTE PLATTFORMEN WERDEN OWKINS NEUARTIGE PROGRAMME VON DER ENTDECKUNGSPHASE IN DIE KLINISCHE ENTWICKLUNG BESCHLEUNIGEN

VEREINBARUNG UMFASST ERFOLGSABHÄNGIGE MEILENSTEINZAHLUNGEN UND UMSATZBETEILIGUNGEN AN EVOTEC

Hamburg, Deutschland, und Paris, Frankreich, 04. Januar 2024:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) und Owkin, ein französisch-amerikanisches Techbio-Unternehmen, gaben heute eine K.I.-gestützte Multi-Target-Zusammenarbeit in den Bereichen Onkologie, Immunologie und Inflammation („I&I“, engl. immunology and inflammation) bekannt.



Die Zusammenarbeit vereint hochgradig komplementäre Plattformen und Expertise, um Targets präzise auszuwählen und neue Therapeutika zu entdecken und zu entwickeln. Die Kombination von Owkins hochmoderner Target-Discovery-Engine mit Evotecs shared end-to-end F&E-Plattformen und Fachwissen in der Krankheitsbiologie wird Owkins neuartige Programme von der Entdeckungsphase in die klinische Entwicklung beschleunigen.



Owkin wird indikationsrelevante Targets und Untergruppen mit Hilfe von K.I. identifizieren, die auf multimodale Patientendaten angewendet wird. Evotec wird ihre shared F&E-Plattform einsetzen, um die Validierung von Targets zu beschleunigen und risikomindernd zu gestalten, Wirkstoffkandidaten zu identifizieren sowie die präklinische Entwicklung erfolgreich bis zur Einreichung neuer Prüfpräparate („INDs“, engl. Investigational New Drugs) abzuschließen. Ein gemeinsames Forschungs-Strategy-Team von Owkin und Evotec, bestehend aus sehr erfahrenen Wirkstoffforscher:innen, wird die Zusammenarbeit vorantreiben, indem es vollständig maßgeschneiderte Programmpläne von der Target-Auswahl bis zum IND entwickelt und die Durchführung der Programme sicherstellt. Die Partnerschaft ermöglicht Owkin die Maximierung der Kapitaleffizienz bei gleichzeitiger Risikoreduzierung. Evotec erhält Forschungszahlungen von Owkin und hat Anspruch auf erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen auf Produktverkäufe.



Dr. Matthias Evers, Chief Business Officer von Evotec, kommentierte: „Owkin und Evotec sind überzeugt, dass durch die Konvergenz von K.I. und Wissenschaft in der Innovation von Wirkstoffen etwas Herausragendes entstehen kann. Daher freuen wir uns sehr, diese Partnerschaft einzugehen, um die Entwicklung von Therapeutika in Therapiebereichen mit dem größten ungedeckten Bedarf zu beschleunigen – Patient:innen brauchen uns, gemeinsam.“



Dr. Thomas Clozel, Mitbegründer und CEO von Owkin, fügte hinzu: „Die Kombination aus der in-silico-Generierung von Hypothesen durch K.I. und experimenteller Laborvalidierung ist der Kern unserer Pipelinestrategie. Evotecs vielfältige Fähigkeiten in der Wirkstoffforschung von der Target-Validierung bis hin zu Studien für die IND-Einreichung zusammen mit ihrem Verständnis von künstlicher Intelligenz und deren Implementierung in den Arbeitsabläufen macht Evotec zu einem idealen Partner für uns.“





ÜBER OWKIN

Owkin ist ein TechBio-Unternehmen, das das Beste aus menschlicher und künstlicher Intelligenz kombiniert, um sicherzustellen, dass jeder Patient die richtige Behandlung erhält. Durch das Verständnis der komplexen Biologie mithilfe von K.I. identifizieren wir neue Behandlungen, verringern das Risiko und beschleunigen klinische Studien und entwickeln K.I.-Diagnosen. Owkin nutzt ein datenschutzfreundliches föderatives Netzwerk, um auf aktuelle multimodale Patientendaten zuzugreifen, die das Potenzial der K.I. für die Präzisionsmedizin freisetzen. Wir verbinden Experimente im Nasslabor mit fortschrittlichen K.I.-Techniken, um eine leistungsstarke Feedbackschleife für beschleunigte Entdeckung und Innovation zu schaffen.



Owkin gründete MOSAIC, den weltweit größten Multi-Omics-Atlas für die Krebsforschung.



Owkin hat durch Investitionen von führenden Biopharmaunternehmen (Sanofi und BMS) und Risikokapitalfonds (u. a. Fidelity, GV und BPI) mehr als 300 Millionen Dollar eingesammelt.



ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese „Data-driven R&D Autobahn to Cures“ sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende „co-owned Pipeline“ innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 5.000 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf X/Twitter @Evotec und LinkedIn.



ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.



Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications, Gabriele.Hansen@evotec.com

Hinnerk Rohwedder, Director of Global Corporate Communications, Hinnerk.Rohwedder@evotec.com



IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, EVP Head of Global Investor Relations & ESG, Volker.Braun@evotec.com

