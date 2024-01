Goldpreis nach NFPs im Plus – US-Inflationsdaten im Blickpunkt

Nach Veröffentlichung des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts zeigen sich Goldanleger optimistisch. Auch in der ersten Handelswoche des neuen Jahres kann sich der Goldpreis (Kassa) weiterhin oberhalb der psychologisch bedeutenden 2.000er-Marke behaupten. Mittlerweile dürften sich Anleger zudem für die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten in der kommenden Woche warmlaufen.

US-Arbeitsmarkt zeigt sich robuster als gedacht – Arbeitslosequote bleibt bei 5,8 Prozent

Besser als erwartete US-Arbeitsmarktdaten haben Anleger am Freitagnachmittag umgetrieben. Außerhalb der Landwirtschaft wurden in den Vereinigten Staaten insgesamt 216.000 neue Stellen kreiert und damit deutlich mehr als im Vorfeld erwartet (170.000) sowie ebenfalls mehr als die im Vormonat revidierten 173.000 Einheiten.

Die Arbeitslosenquote notierte mit 5,8 Prozent jedoch so hoch wie im Monat zuvor. Fachleute hatten im Vorfeld mit einem Anstieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent gerechnet.