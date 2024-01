APA ots news: OMV und Microsoft beschleunigen Dekarbonisierung von Geschäftsflugverkehr und Lieferkettenlogistik - BILD

Wien (APA-ots) - * OMV und Microsoft unterzeichnen Vereinbarung über den Kauf von Sustainable Aviation Fuel Zertifikaten (SAFc) * OMV SAF Business Solutions unterstützen Unternehmen dabei ihre Klimaziele zu erreichen (Scope 3) * "Chain of Custody"-Modell ermöglicht Microsoft, die Dekarbonisierung des Geschäftsflugverkehrs und seiner Lieferkettenlogistik zu beschleunigen Die OMV, das integrierte Unternehmen für Energie, Kraftstoffe und Rohstoffe sowie Chemikalien und Materialien mit Hauptsitz in Wien, Österreich, und Microsoft gaben heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung über Sustainable Aviation Fuel Zertifikate (SAFc) bekannt. Seit März 2022 produziert die OMV in der Raffinerie Schwechat in Österreich nachhaltigen Flugkraftstoff durch die Mitverarbeitung nachhaltiger und regionaler Rohstoffe, insbesondere Altspeiseöl. SAF trägt zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen um mehr als 80% im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin bei. Die OMV hat bereits mehrere Absichtserklärungen und Abnahmeverträge mit internationalen und nationalen Fluggesellschaften unterzeichnet. Nun geht die OMV den nächsten Schritt. Die neu entwickelten SAF Business Solutions unterstützen Unternehmen ihre Ziele zur Reduzierung indirekter Scope-3-Emissionen zu erreichen, z. B. bei Geschäftsflugverkehr oder dem Lufttransport von Waren. In Zusammenarbeit mit der unabhängigen globalen Organisation RSB pilotiert ein innovatives Chain-of-Custody-Modell, das es der OMV ermöglicht, die Umweltvorteile von SAF zuverlässig und nachweisbar in Form eines SAF-Zertifikats zu übertragen. Dies ermöglicht es Microsoft, seine Dekarbonisierungsziele (Scope 3) zu erreichen und eine transparente, nachhaltige Geschäftsflugverkehrs- und Lieferkettenlogistik weiter zu etablieren. Martijn van Koten, OMV Executive Vice President Fuels & Feedstock: "Sustainable Aviation Fuel ist eine strategische Grundsäule der OMV Strategie 2030. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt zur Dekarbonisierung des Geschäftsflugverkehrs und des Lufttransports von Gütern. Wir sind stolz darauf, unseren Wachstumspfad für nachhaltige Flugkraftstoffe gemeinsam mit RSB auszubauen und Unternehmenskunden wie Microsoft dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen." Das Pilotprojekt wird sich am RSB Book & Claim System orientieren - einer Reihe von Prinzipien und einem Online-Tracking-System, das in einem globalen Multi-Stakeholder-Prozess entwickelt wurde, um sicherzustellen, dass die Verwendung dieses Chain-of-Custody-Modells eine vollständige Rückverfolgbarkeit und Glaubwürdigkeit sowie eine nachweisbare Auswirkung auf das Klima hat. Elena Schmidt, Executive Director von RSB, kommentiert diesen wichtigen Schritt wie folgt: "RSB ist stolz darauf, mit der OMV und Microsoft zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial von Book & Claim zu erschließen, um die Dekarbonisierungsziele zu erreichen und die Nachfrage nach nachhaltigen Kraftstoffen zu demonstrieren, um das Angebot zu steigern. Vertrauen ist das Kernstück dieser Initiative, und die Bereitstellung einer vertrauenswürdigen Lösung, die auf einem echten globalen Multi-Stakeholder-Dialog basiert, ist für RSB von grundlegender Bedeutung. Ich freue mich sehr, mit der OMV und Microsoft zusammenzuarbeiten, um auf glaubwürdige Weise zu zeigen, dass Book & Claim dazu beitragen kann, die Klimaziele zu erreichen und eine echte Transformation in der Branche zu gewährleisten." Im Jahr 2020 kündigte Microsoft an, dass es bis 2030 ein kohlenstoffnegatives, wasserpositives und abfallfreies Unternehmen sein wird, das Ökosysteme schützt. Microsoft hat Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele gemacht, darunter Investitionen in die Kohlenstoffentfernung, die Einführung eines zirkulären Ansatzes für die Materialverwaltung, die Verbesserung des Wasserzugangs und den Schutz von mehr Land als genutzt. "Microsoft freut sich, mit der OMV zusammenzuarbeiten, um Zertifikate für nachhaltige Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuel, SAFc) als integralen Bestandteil unserer Arbeit zur Reduzierung unserer Emissionen aus Geschäftsreisen und Lieferkettenlogistik zu beschaffen", sagte Katie Ross, Director of Carbon Reduction Strategy & Market Development bei Microsoft. "Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für die Reduzierung der CO2-Emissionen im Luftfahrtsektor. Gemeinsam mit OMV und RSB beschleunigen wir unsere Vision für eine nachhaltigere Zukunft, fördern die SAF-Produktion und tragen zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft bei." Über OMV Aktiengesellschaft Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. Die OMV wandelt sich zu einem führenden Unternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Heute ist sie in den integrierten Geschäftssegmenten Energy, Fuels & Feedstock und Chemicals & Materials tätig. Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt die OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 62 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 diverse und talentierte Mitarbeiter:innen. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen auf [www.omv.com] (http://www.omv.com/) Roundtable on Sustainable Biomaterials Der Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) ist eine globale Mitgliederorganisation, die den gerechten und nachhaltigen Übergang zu einer biobasierten Kreislaufwirtschaft vorantreibt. Unser Nachhaltigkeitsrahmen wurde von unseren Multi-Stakeholder-Mitgliedern entwickelt und ist eine einzigartig robuste und glaubwürdige Grundlage für die Bewältigung der Klimakrise. Wir nutzen diese Grundlage, um Projekte, Anleitungen und neues Wissen und Lösungen zu entwickeln, die wichtige Entscheidungsträger in die Lage versetzen, positive Auswirkungen auf die Menschen und den Planeten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie hier: [https://www.omv.com/de/innovationen/nachhaltige-kraftstoffe-rohstoff e/flugkraftstoff] (https://www.omv.com/de/innovationen/nachhaltige-kraftstoffe-rohstoff e/flugkraftstoff)[https://www.omv.com/de/innovationen/nachhaltige-kra ftstoffe-rohstoffe/flugkraftstoff/saf-business-solutions-fuer-unterne hmen] (https://www.omv.com/de/innovationen/nachhaltige-kraftstoffe-rohstoff e/flugkraftstoff/saf-business-solutions-fuer-unternehmen)