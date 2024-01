ANALYSE-FLASH: BofA hebt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Heidelberg Materials von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 105 Euro angehoben. Dies schrieb Analyst Arnaud Lehmann in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, in der er insgesamt eher vorsichtig auf Baustoffkonzerne blickt, nachdem deren Aktien sich zuletzt stark entwickelt hatten. Gleichwohl traut er Heidelberg Materials eine Fortsetzung des guten Laufs zu./mis/jha/

