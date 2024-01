VW und Toyota verlieren in China Marktanteile

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Volkswagen und Toyota haben in China im vergangenen Jahr an Boden verloren.

So schrumpfte der Marktanteil der VW-Gemeinschaftsunternehmen FAW und SAIC auf dem weltgrößten Automobilmarkt von 14,8 auf 14,2 Prozent, wie der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) am Mittwoch mitteilte. Toyotas chinesische Joint Ventures mit GAC und FAW kamen zusammen auf einen Anteil von 7,9 Prozent verglichen mit 8,6 Prozent im Jahr 2022. Während die beiden Autokonzerne bei den Benzinern gemessen am Absatz immer noch zu den Top Ten in China gehören, sind sie bei E-Autos abgeschlagen.

So konnte der chinesische Elektrofahrzeugriese BYD, der den US-Rivalen Tesla im vierten Quartal weltweit vom Thron stieß, seine Führungsposition auf dem Heimatmarkt auf 12,5 Prozent ausbauen gegenüber 8,8 Prozent im Jahr 2022. Die Zahlen zeigen, wie ausländische alteingesessene Automobilhersteller in China gegenüber lokalen Konkurrenten verlieren und Schwierigkeiten haben, mit der Umstellung auf E-Mobilität Schritt zu halten.

Die Verkäufe rein batteriebetriebener Fahrzeuge stiegen in China im vergangenen Jahr um 20,8 Prozent. Wegen der zögerlichen Neuwagen-Nachfrage tobt auf dem weltgrößten Automarkt seit Anfang 2023 ein Preiskampf, der vom US-Elektroautobauer Tesla angezettelt wurde und sich seitdem auf mehr als 40 Marken ausgeweitet hat.

