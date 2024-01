Hohe Zuckerpreise lassen bei Südzucker die Kasse klingeln

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Europas größter Zuckerproduzent Südzucker hat dank höherer Preise mehr verdient.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 stieg der Umsatz um zehn Prozent auf 7,78 Milliarden Euro und das operative Ergebnis (Ebitda) schnellte um knapp 40 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro, wie der Mannheimer Konzern am Donnerstag mitteilte. In den Segmenten Zucker, Spezialitäten und Frucht wuchsen die Erlöse, während der Bereich Stärke leicht rückläufig war. Bei der Bioethanol-Tochter CropEnergies ging das Geschäft wegen sinkender Preise für den Bio-Kraftstoff deutlich zurück.

An seiner Prognose für das Gesamtjahr hält Südzucker fest. Der Konzern erwartet 2023/24 Erlöse von 10,0 bis 10,5 Milliarden Euro und damit einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahreswert von 9,5 Milliarden Euro. Das Ebitda soll weiter zwischen rund 1,3 und 1,4 (Vorjahr: 1,1) Milliarden Euro liegen.

