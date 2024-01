IRW-News: Solutiance AG: Solutiance AG bricht in Q4 2023 erneut Rekord im Auftragseingang

IRW-PRESS: Solutiance AG: Solutiance AG bricht in Q4 2023 erneut Rekord im Auftragseingang

Potsdam (11.01.2024)

- AE 2023 6.387 TEUR, +35% gegenüber 2022

- AE Q4 2023 1.911 TEUR, +26% gegenüber Q4 2022

- AE Betreiberpflichten 2023 1.009 TEUR, + 45% gegenüber 2022

- AE Dachmanagement 2023 5.373 TEUR, + 34% gegenüber 2022

Die Solutiance AG (ISIN DE000A32VN59), Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat das vergangene Geschäftsjahr 2023 mit einem Auftragseingang (AE) in Höhe von 6.387 TEUR abgeschlossen. Dies entspricht einem Wachstum von +35% gegenüber dem Vorjahr 2022 (4.720 TEUR). Dabei wurden im vierten Quartal 2023 Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 1.911 akquiriert, wodurch der Vorjahreswert von 1.516 TEUR um +26% übertroffen und wieder ein neuer Bestwert erreicht wurde.

Mit 5.373 TEUR machten Services im Bereich Dachmanagement auch über das Geschäftsjahr 2023 den größten Anteil des Auftragseinganges aus. Der Vorjahreswert von 4.007 TEUR konnte für diese Servicesparte um 34% gesteigert werden. Der Gebäudebestand, den das Unternehmen mit Leistungen rund um das Thema Dachmanagement betreut, wuchs von 503 Gebäuden auf 573 an, was einer Steigerung um 14% entspricht. Auch im Geschäftsjahr 2023 hat sich der Auftragseingang aus Reparaturen positiv entwickelt. Hier wurden Aufträge mit einem Volumen von 2.866 TEUR akquiriert, eine Steigerung um 36% gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.

Für den Bereich Betreiberpflichten-Controlling wurden Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 1.009 TEUR beauftragt. Damit wurde der Vorjahreswert von 698 TEUR um 45% überschritten.

Dazu CRO Uwe Brodtmann: "Trotz der angespannten Lage im Immobiliensektor konnten wir unseren Wachstumskurs ungemindert fortsetzen. Gerade in Zeiten knappen Personals brauchen Unternehmen zuverlässige Partner, die ihnen komplette Themen einfach abnehmen können, gute Arbeit machen und verständlich aufbereiten, wo es im Bestand Handlungsbedarf gibt. Und am Schluss geht es natürlich auch darum, die Ressourcen zu haben, die relevanten Maßnahmen auch umzusetzen. Auch hier sind wir mit unserem Partnernetzwerk gut aufgestellt."

Die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2023 wird das Unternehmen Ende Januar veröffentlichen. Nachdem das Unternehmen die Aktivitäten im Bereich "Investor Relations" in den vergangenen zwei Jahren eingeschränkt hatte, wird die regelmäßige Teilnahme an Konferenzen in 2024 wieder mehr in den Fokus rücken.

Dazu CEO Jonas Enderlein: "Wir sind mit den Ergebnissen des Jahres 2023 sehr zufrieden. Wir haben nun über sehr viele Quartale gezeigt, welches Potenzial in Solutiance steckt. Jetzt wird es Zeit wieder mehr und regelmäßiger in die Kommunikation mit bestehenden und potenziellen Aktionären zu gehen. Solutiance ist nicht mehr das Unternehmen, das sie vor ein paar Jahren kennengelernt haben. Dabei werden wir den Fokus auf das weitere Wachstum nicht aus den Augen verlieren."

(Ende)

Aussender:

Solutiance AG

Großbeerenstraße 179

14482 Potsdam

Deutschland

Ansprechpartner:

Investor Relations

Tel.:

+49 331 867193 00

E-Mail:

investor-relations@solutiance.com

Website:

www.solutiance.com

ISIN(s):

DE000A32VN59 (Aktie)

Börse(n):

Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73218/Solutiance_pta.001.jpeg

