AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxotica sehr schwach - Analysten vorsichtig gestimmt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von EssilorLuxottica haben am Montag ihre Verluste im Handelsverlauf deutlich ausgeweitet. Zuletzt büßten sie als Schlusslicht im EuroStoxx 50 4,2 Prozent auf 176,96 Euro ein und fielen auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar. Die Analysten von JPMorgan und Jefferies äußerten sich vorsichtig zur Geschäftsentwicklung.

So erwartet James Grzinic vom Investmenthaus Jefferies zur Zahlenvorlage am 14. Februar zwar eine solide Umsatzdynamik des Brillenkonzerns im vierten Quartal, die Margen aber dürften im zweiten Halbjahr 2023 weniger Grund zur Freude gewesen sein. Deren Entwicklung dürfte im Blick stehen, da die Konzerngruppe in längerfristige Wachstumsbereiche investiere. Ob das auch noch die Profitabilität im Jahr 2024 belasten werde, stehe im Fokus, schrieb Grzinic.

Chiara Battistini von JPMorgan kappte ihre Umsatzschätzungen für 2023 und 2024. Dabei verwies sie unter anderem auf einen stärker als zuvor erwarteten Gegenwind bei den Wechselkursen sowie Anlaufkosten für das Geschäft mit Hörgeräten./ck/mis