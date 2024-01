DAX wartet auf Impulse. Commerzbank und CompuGroup starten stark.

Der DAX® startete kaum verändert in die neue Woche. Die US-Börsen sind heute feiertagsbedingt geschlossen, so dass von dieser Seite keine Impulse zu erwarten sind. Als Stützen erweisen sich einmal mehr die Rentenmärkte. Überraschend gut ausgefallene US-Erzeugerpreise drückten am Freitag die Renditen weiter nach unten.

Unternehmen im Fokus CompuGroup sprang im frühen Handel auf rund EUR 38 und damit in den Bereich des jüngsten Hochs. Gute Zahlen von US-Banken und Übernahmespekulationen beflügelten anfangs auch die Aktien von Commerzbank. Continental proftierte von positiven Analystenkommentaren. Lieferdienste wie Delivery Hero und HelloFresh standen anfangs erneut unter Druck. HelloFresh markeriete gar ein mehrjähriges Tief. Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.824/16.960/17.000 Punkte Unterstützungsmarken: 16.458/16.542/6.586/16.617/16.706 Punkte Der DAX® tritt in der ersten Handelsstunde bei rund 16.720 Punkten auf der Stelle. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist damit zunächst intakt. Wie der MACD zeigt, ist das Momentum aktuell recht schwach. Ein Ausbruch über 16.824 Punkten deutet sich aktuell nicht an. Unterstützung findet der Leitindex weiterhin zwischen 16.542 und 16.617 Punkten. Ein Ausbruch aus der 16.542/16.824 Puntkerange könnte Signalwirkung haben. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 24.11.2023 – 15.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 16.01.2019 – 15.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 94,98* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 98,79** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.01.2024; 09:40 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 9,38 13.371,990211 15.043,488987 5 Open End DAX® HC977R 10,93 15.042,974121 15.879,363482 10 Open End DAX® HC0558 9,66 15.599,968758 16.156,887643 15 Open End DAX® HD136D 9,28 16.045,564467 16.379,312208 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.01.2024; 09:40 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 7,19 20.047,687986 18.377,715577 -5 Open End DAX® HC8E76 4,97 18.376,704076 17.540,564041 -10 Open End DAX® HC7FDJ 8,92 17.819,709439 17.261,952534 -15 Open End DAX® HD15GY 5,83 17.374,11373 17.040,530746 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.01.20224; 09:40 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.