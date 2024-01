Donald Trump gewinnt in Iowa

Trump in Iowa klarer Sieger

Deutsche Wirtschaft schrumpft

Dem DAX fehlen die Impulse

Heute im Fokus

Bei der ersten Vorwahl der Republikaner um die US-Präsidentschaftskandidatur der Partei hat der frühere Präsident Donald Trump einen Sieg eingefahren. Das berichteten US-Medien übereinstimmend. Der Sieg Trumps war erwartet worden. Der 77-Jährige führte in Umfragen mit großem Abstand vor Floridas Gouverneur Ron DeSantis und der ehemaligen US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Dass er das Rennen aber derart früh am Abend für sich entschied, kam überraschend.Die deutsche Wirtschaft ist 2023 geschrumpft. Wie das Statistische Bundesamt Destatis mitteilte, sank die Wirtschaftsleistung um 0,3 % ggü. 2022, kalenderbereinigt lag das Minus bei 0,1 %. Die Statistiker meldeten für das vierte Quartal ebenfalls ein Minus von 0,3 %. Das ist zugleich das schwächste Quartal des vergangenen Jahres. Alles in allem war 2023 ein schwacher Konjunkturjahrgang. Für 2024 sieht es keineswegs besser aus. Um aus den noch mit Unsicherheit belasteten Daten des Jahres 2023 Konkreteres für die Prognosen 2024 abzuleiten, muss aber noch die Detailrechnung abgewartet werden. Sicher ist schon jetzt: Deutschland ist in einer Stagnation gefangen. Die geopolitischen Unsicherheiten durch die Kriege in Nahost und der Ukraine gefährden weiterhin die Lieferketten. Die Auswirkungen spiegeln sich in den Daten schon deutlich wieder. Gemäß einer Studie des Kieler Institut für Wirtschaftsforschung werden derzeit fast 70 % weniger Container über die Route am Roten Meer transportiert als vor den Angriffen der Huthi-Rebellen. Wir gehen derzeit für das laufende Jahr von einem marginalen BIP-Zuwachs von 0,3 % aus.Impulse aus den USA wird es heute für den Handelsstart an den Börsen nicht geben. In den USA wurde gestern der Gedenktag zu Ehren des Bürgerrechtlers Martin Luther King gefeiert. Dieser findet traditionell am dritten Montag im Januar statt. Die New York Stock Exchange sowie die Nasdaq waren deshalb geschlossen. Der DAX startet heute in seinen elften Handelstag im Börsenjahr 2024. In den vergangenen 64 Jahren hat der DAX und sein Vorläuferindex in 26 Fällen zum Jahresauftakt eine negative 10-Tagesperformance erzielt. So auch gestern zum Handelsschluss. Von diesen 26 Jahren mit einem negativen 10-Tagesauftakt wurden die Börsianer in nur 10 Börsenjahren auch von einer negativen Performance zum Jahresende enttäuscht. Ergo: Aufgrund der Statistik kein Grund, den Daumen für den DAX bereits zu senken.Um 8:00 Uhr legt das Statistische Bundesamt die endgültigen Ergebnisse zur Inflationsrate im Dezember sowie im Gesamtjahr 2023 vor. Nach vorläufigen Daten lag die Teuerungsrate bei 3,7 % und damit 0,1 % höher als im November. Um 10:00 Uhr veröffentlicht die EZB die Inflationserwartung der Verbraucher und um 11:00 Uhr erwarten wir die Januardaten des ZEW Index. In unserer Prognose gegen wir von einem Anstieg auf 15 Punkte aus. Mit dieser Erwartung liegen wir über den Konsensschätzungen. Aus den USA folgt um 14:30 Uhr der Empire Manufacturing Index für den Monat Januar.