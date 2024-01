Ethereum Kurs weiter über 2.500 Dollar – das ist für Anleger nun wichtig

Nach der jüngsten Zulassung mehrerer Bitcoin-Spot-ETFs durch die US-amerikanische Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) ist die Euphorie eine Woche später mittlerweile wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen. In diesem Zusammenhang könnten nun wieder die geldpolitischen Entwicklungen verstärkt Gehör finden.

Eine Ether (USD)-Einheit kostet am Mittwochvormittag rund 2.540 Dollar und damit 2,50 Prozent weniger im Vergleich zum Vortag.

Geldpolitische Entwicklungen dürften wieder verstärkt in den Fokus der Anleger rücken

Nach einer turbulenten Woche rund um die erstmalige Lancierung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA könnten die geldpolitischen Entwicklungen nun wieder verstärkt Gehör finden.

Anleger rechnen in den USA mit den ersten Zinssenkungen des Zinsniveaus bereits im März und Mai. Auf der ersten Fed-Notenbanksitzung des Jahres 2024 am 31. Januar dürfte die Fed noch ihre Füße stillhalten und das im Zinsband bei einer Spanne von 5,25-5,50 Prozent belassen. Im Dezember kletterten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4 Prozent nach 3,1 Prozent im November.