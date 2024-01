DAX: Trend hat gehalten

Der Deutsche Aktienindex DAX ist zur Wochenmitte an seine untere Abwärtstrendkanalbegrenzung gefallen und konnte diese zugleich als Sprungbrett für eine Erholung nutzen. Diese fiel im Donnerstagshandel vergleichsweise dynamisch aus, es bleibt aber noch der EMA 50 zu bezwingen, damit die nächstgrößere Hürde der letzten Wochen erneut angesteuert werden kann. Trotzdem verbleibt das Barometer weiter in einer neutralen Bewertungslage.

Erst Notierungen oberhalb von 17.000 Punkten würden eindeutige Hinweise auf eine Rallyefortsetzung an 17.200 und darüber 17.500 Punkte aussenden. Ein solcher Schritt dürfte jedoch nur mit einer klaren Erwartung an die Notenbanken einer baldigen Zinssenkung einhergehen.

Auf der Unterseite bildet nun der Bereich um 16.390 Punkten eine mögliche Verkaufsmarke für das heimische Leitbarometer, unterhalb derer die Niveaus von 16.290 und darunter 16.000 Punkte angesteuert werden dürften. Übergeordnet präsentiert sich der seit wenigen Wochen anhaltende Abwärtstrend fortwährend als bullische Flagge.

In der Nacht zu Freitag hat Japan erste Wirtschaftsdaten zu Verbraucherpreisen (Kernrate) per Dezember und dem Dienstleistungssektorindex per November vorgelegt. In wenigen Minuten stehen Deutschlands Erzeugerpreise aus Dezember auf der Agenda. Bis zum späten Nachmittag bleibt es dagegen ruhig, erst ab 16:00 Uhr stoßen die USA mit vorläufigen Daten zum Konsumklima der Uni Michigan per Januar dazu.