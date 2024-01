Goldpreis hält sich über 2.000 Dollar – Lagarde und Bostic im Fokus

Der Goldpreis steuert am Freitag auf den größten Rückgang seit sechs Wochen zu. Hintergrund für den Dämpfer sind die zuletzt nachlassenden Zinssenkungsfantasien der Marktakteure. Die jüngste Rhetorik der Notenbankvertreter war in dieser Woche offensichtlich nicht nach dem Geschmack der Anleger.

Dennoch kann sich das Edelmetall mit 2.036 Dollar pro Einheit weiterhin über der psychologisch wichtigen 2.000-Dollar-Marke behaupten.

Raphael Bostic signalisiert frühere Zinssenkungen bei schnellerem Teuerungsrückgang

„Wenn wir weiterhin eine Anhäufung von negativen Überraschungen in den Daten sehen, ist es möglich, dass ich mich wohl fühle und eine Normalisierung früher als im dritten Quartal befürworte. Aber die Beweise müssten überzeugend sein“, so der Chef der Atlanta-Fed am Donnerstag.

Aktuell setzen die Märkte weiterhin auf erste Zinssenkungen im März und Mai. Das Fed-Watch-Tool der CME Group signalisiert für den ersten Termin eine Chance in Höhe von 53,8 Prozent, dass es zu einer Zinssenkung um 25 Basispunkte kommen könnte. Für die Mai-Sitzung beträgt die Wahrscheinlichkeit 46,6 Prozent.