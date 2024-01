Silberpreis Nachholpotenzial in 2024?

Während der Goldpreis im abgelaufenen Jahr um über 200 USD zulegen konnte, lautet das Investmentmotto beim „kleinen Bruder“ eher „außer Spesen nichts gewesen“. Schließlich hat der Silberpreis das Jahr ziemlich genau dort beendet (23,76 USD), wo er es auch begonnen (23,93 USD) hat. In der Konsequenz steht für 2023 ein klassischer „doji“ zu Buche. Doch nicht nur das, denn gleichzeitig verblieb die letztjährige Handelsspanne innerhalb des Pendants des Vorjahres. Letzteres hat ein „inside year“ zur Folge (siehe Chart). In den letzten drei Jahren lagen die Schlusskurse darüber hinaus jeweils in einem engen Kursband zwischen 23 USD und 24 USD. An den beschriebenen Phänomenen können Anlegerinnen und Anleger eine „aufgestaute Bewegungsdynamik“ beim Silberpreis festmachen. Als Signalgeber, dass sich diese gen Norden entlädt, definieren wir einen Anstieg über das letztjährige Jahreshoch bei 26,13 USD. Schließlich ist das das Level, ab dem das angeführte „inside year“ nach oben aufgelöst wird. Als strategische Absicherung ist dagegen die Nackenzone der Bodenbildung der letzten Dekade bei 21 USD prädestiniert. Die markanten Lunten der letzten beiden Jahre zeugen von erfolgreichen Belastungsproben dieser Kernunterstützung.

Silber (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

