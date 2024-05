Silber - Der Charme der hohen Zeitebene!

Regelmäßig rühren wir an dieser Stelle die Werbetrommel für die Analyse langfristiger Charts und hoher Zeitebenen. Ein absolutes Lehrbuchbeispiel für die Sinnhaftigkeit dieser Vorgehensweise liefert der Jahreschart des Silberpreises. 2022 und 2023 hatte das Edelmetall in der höchsten aller Zeitebenen jeweils „doji“-Muster ausgebildet und damit nicht zuletzt die Nackenlinie der großen Bodenbildung seit 2013 bestätigt. Charttechnisch stechen auf Jahresbasis zwei weitere spannende Details hervor. Zum einen lagen die Schlusskurse seit 2021 allesamt in einem engen Kursband zwischen 23,27 USD und 23,97 USD, zum anderen verblieb die Handelsspanne der vergangenen 12 Monate innerhalb des Pendants der Vorperiode („inside year“). Beide Phänomene dokumentieren eine „aufgestaute Bewegungsdynamik“, welche sich nun entladen könnte. Schließlich sorgt der Spurt über die Hochs bei 26 USD für die Auflösung des beschriebenen Innenstabes. Als nächsten Katalysator definieren wir die Hochpunkte der Jahre 2020/21 bei rund 30 USD, deren Überwinden für ein weiteres (aufwärts-)trendbestätigendes Ausrufezeichen sorgen würde.

Silber (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

