Die Marktbreite geht mehr und mehr verloren. Ähnlich wie 2023 führen mal wieder die großen Technologie-Aktien und der Halbleiter-Sektor die Gewinne der Indizes an. Viele andere Bereiche des Aktienmarktes bleiben derweil einmal mehr auf der Strecke.

Ein gutes Beispiel für die Outperformance der Technologieaktien ist Super Micro Computer. Die Aktie schießt nachbörslich mehr als 10 Prozent nach oben. Wir schauen auf die Gründe. BASF hat die Prognosen gekappt. Die Aktie nimmt das relativ gelassen. Was sagt das über den aktuellen Zustand der BASF Aktie aus? Humana musste ebenfalls die Prognosen senken, hier sind die Aktionäre aber nicht so entspannt. Mehr dazu heute in der Sendung.