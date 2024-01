EQS-News: GANÉ Aktiengesellschaft: Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle sind „Fondsmanager des Jahres 2024“

EQS-News: GANÉ Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fonds/Personalie

GANÉ Aktiengesellschaft: Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle sind „Fondsmanager des Jahres 2024“



22.01.2024 / 09:00 CET/CEST

Pressemitteilung

GANÉ Aktiengesellschaft: Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle sind „Fondsmanager des Jahres 2024“

Aschaffenburg, 22.01.2024 – Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle, Vorstände und Fondsberater bei der GANÉ Aktiengesellschaft, wurden von der Jury des Finanzen Verlages zu den „Fondsmanagern des Jahres 2024“ gekürt. Die beiden Experten für Value-Investment werden die begehrte Auszeichnung – den „Goldenen Bullen“ – im März im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung in München entgegennehmen. Der Preis wurde dieses Jahr zum 31. Mal vergeben und gilt als bedeutendster seiner Art in der deutschen Fondsbranche. Zugleich wurde Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle eine besondere Ehre zuteil: Nach 2019 erhielten sie die hochgeschätzte Auszeichnung bereits zum zweiten Mal. Maßgeblich für die Entscheidung der Jury war die erfolgreiche Entwicklung des GANÉ Global Equity Fund, der das Kalenderjahr 2023 mit einem Plus von 34 Prozent abschließen konnte, sowie die seit dem Jahr 2008 konsequent vorangetriebene Erfolgsgeschichte des von Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle konzipierten und verantworteten ACATIS GANÉ Value Event Fonds (seit 1.10.2022 ACATIS Value Event Fonds). Erst im vergangenen Dezember feierte der Fonds sein fünfzehnjähriges Jubiläum.

Dr. Uwe Rathausky kommentiert: „Wir sind sehr stolz darauf, von der renommierten Jury des Finanzen Verlages für diese besondere Auszeichnung bereits zum zweiten Mal ausgewählt worden zu sein. Es ist für uns nach fünfzehn Jahren am Markt ein weiterer Höhepunkt in unserem Schaffen. Und natürlich ist es für uns ein zusätzlicher Ansporn und eine zusätzliche Verantwortung, für unsere Anleger auch zukünftig eine exzellente Performance zu erzielen.“

J. Henrik Muhle ergänzt: „Die wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen bleiben in den kommenden Jahren voraussichtlich groß, aber wir besitzen mit unserer Value-Event-Strategie nachweislich das Handwerkszeug, um in jedem Kapitalmarktumfeld nervenschonend und langfristig erfolgreich investieren zu können. Dafür erneut den Titel ‚Fondsmanager des Jahres‘ zu erhalten, ehrt uns sehr.“

Mit der Value- und Event-Strategie der GANÉ Aktiengesellschaft orientieren sich Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle an der Value-Philosophie der Investorenlegende Warren Buffett und ergänzen diese erfolgreich um eine Event-Komponente, die als zusätzlicher und vom Markt teilweise unabhängiger Performancetreiber angelegt ist. Im globalen Mischfonds (DE000A0X7541) sollen mit einer variablen Investitionsquote in Aktien, Anleihen und Liquidität langfristig aktienähnliche Renditen bei niedrigen Schwankungen erzielt werden. Der Ansatz wurde mit Bestnoten von Morningstar (5 Sterne), Euro Fondsnote (1) und Scope (A) ausgezeichnet. Der Fonds ist Lipper Leader (Total Return) und mehrfach prämiert (z.B. Scope Award, Morningstar Award, Lipper Fund Award und Globe d’argent de la Gestion). Das verwaltete Vermögen des Fonds beläuft sich über alle Anteilklassen hinweg auf insgesamt 7,6 Milliarden Euro.

Im globalen Aktienfonds (DE000A3DEBF5) investieren Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle als langfristig orientierte Investoren mit der bewährten Value-Event-Philosophie in die besten Geschäftsmodelle der Welt. Sie zeichnen sich durch hohe Rohertragsmargen, die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows und einen langfristigen Wachstumspfad mit überdurchschnittlicher Kapitalrentabilität aus. Das verwaltete Vermögen des im Jahr 2022 aufgelegten und kürzlich mit dem €uro Fund Award 2024 prämierten Fonds, beläuft sich über alle Anteilklassen hinweg auf insgesamt 0,2 Milliarden Euro.

Darüber hinaus steht Investoren seit dem 27. Dezember 2023 mit dem GANÉ Global Balanced Fund (DE000A3D05P5) eine defensive Variante des globalen Mischfonds zur Verfügung.

Marcus Hüttinger ergänzt: „Uwe und Henrik haben sich die erneute Auszeichnung zum ‚Fondsmanager des Jahres‘ redlich verdient. Mir ist es eine große Freude, als Partner und Kapitalmarktstratege seit nunmehr vier Jahren an der phantastischen Erfolgsgeschichte mitzuwirken. Der GANÉ-Investmentansatz verfolgt einen einzigartigen Mix aus einer Value-Strategie und einer zusätzlichen Eventselektion, die unternehmensspezifischen Ereignissen Rechnung trägt. Diese Kombination, die wir Anlegern nun in drei verschiedenen Publikumsfonds anbieten können, sorgt für Rendite und Stabilität und lässt unsere Investoren ‚ruhig schlafen‘.“

Über Dr. Uwe Rathausky, J. Henrik Muhle und Marcus Hüttinger

Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle kennen sich seit dem Jahr 1999 aus einer gemeinsamen Zeit beim Vermögensverwalter DJE Kapital AG. Schon damals teilten sie eine Leidenschaft für qualitativ hochwertiges Value-Investing. Dr. Uwe Rathausky beendete sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim im Jahr 2003 als Diplom-Ökonom. Im Anschluss war er als Prüfungsleiter bei der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Stuttgart tätig, wo er sich intensiv mit Bilanzen und Rechnungswesen auseinandersetzte. Berufsbegleitend promovierte Rathausky am Lehrstuhl für Rechnungswesen und Finanzierung der Universität Hohenheim. Nach dem Abschluss seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover als Diplom-Ökonom und einer Zeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Controlling war J. Henrik Muhle ab 2002 bei der ACATIS Investment KVG mbH als Fondsmanager tätig. Seit 2007 sind Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle Vorstände und Gesellschafter der von ihnen in Aschaffenburg gegründeten GANÉ Aktiengesellschaft. Seit Dezember 2008 sind sie mit ihrer Expertise für den ACATIS GANÉ Value Event Fonds (seit 1.10.2022 ACATIS Value Event Fonds) verantwortlich, den sie gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner ACATIS Investment KVG mbH initiiert haben. Im Jahr 2020 verstärkte Marcus Hüttinger das Team von GANÉ. Er war zuvor für Goldman Sachs und Morgan Stanley tätig. Weitere Publikumsfonds folgten mit dem GANÉ Global Equity Fund und dem GANÉ Global Balanced Fund in den Jahren 2022 und 2023. GANÉ setzt die hauseigene Value-Event-Philosophie seit über fünfzehn Jahren unabhängig, transparent und mit viel Leidenschaft für ihre Kunden um.

Herausgeber: GANÉ Aktiengesellschaft, Weißenburger Straße 36, 63739 Aschaffenburg handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.

