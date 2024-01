ROUNDUP: United Airlines erwartet Verlust nach Boeing-Problem

CHICAGO (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft United Airlines rechnet für das laufende Quartal mit einem deutlichen Verlust, weil Dutzende Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max am Boden bleiben müssen. United stellte am Montag einen bereinigten Quartalsverlust pro Aktie zwischen 35 und 85 US-Cent in Aussicht.

United hat 79 Flugzeuge des Typs. Die Flugzeuge sollen einer Prüfung unterzogen werden, nachdem bei einer der Maschinen eine Türrahmen-Abdeckung im Steigflug rausgerissen war. Es ist unklar, wann die 737-9 Max wieder fliegen darf. United und Konkurrent Alaska Airlines fanden auch bei weiteren Flugzeugen des Typs lose Befestigungsteile an der Stelle.

Im vergangenen Quartal sank der United-Gewinn im Jahresvergleich von 843 auf 600 Millionen Dollar (551 Mio Euro). Das entsprach einem bereinigten Gewinn pro Aktie von zwei Dollar. Der Umsatz stieg im Passagiergeschäft um elf Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar, während es im Frachtgeschäft einen Rückgang um 15 Prozent gab. Insgesamt stiegen die Erlöse um zehn Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar.

Die United-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel zeitweise um mehr als sieben Prozent zu. Analysten hatten im Schnitt mit weniger Gewinn im vergangenen Quartal gerechnet. Auch die Prognose beim bereinigten Gewinn pro Aktie für das gesamte Jahr übertraf mit einer Spanne von neun bis elf Dollar ihre Erwartungen./so/DP/he