Der amerikanische S&P-500-Index hat vergangene Woche nach längerer Zeit wieder ein neues Rekordhoch erklommen. Historisch folgten auf ein solches Top weitere Kursgewinne.

Vergangene Woche Freitag war es endlich geschafft: Mit einem Schlussstand von 4.840 Punkten übersprang der US-Index S&P 500 seinen bisherigen Rekordstand von 4.818 Punkten aus dem Dezember 2021 und kletterte auf ein neues Allzeithoch. Gut zwei Jahre sind also zwischen dem alten Höchststand und dem nun erreichten neuen vergangen.

Dass der Index so lange braucht, um ein neues Allzeithoch zu markieren, kommt historisch betrachtet selten vor: Erst zum neunten Mal in den vergangenen 50 Jahren war es der Fall, dass zwischen zwei Allzeithöchstständen mehr als ein Jahr liegt.

Die längste Pause machte der Index dabei nach dem Platzen der Internet-Blase. Den Höchststand aus dem März 2000 erreichte der S&P 500 erst gut sechs Jahre später wieder: im Sommer 2007, am Vorabend der Finanzkrise. Etwas schneller ging es nach dem folgenden Finanzkrisen-Absturz in den Jahren 2007 und 2008. Damals mussten Investoren fünfeinhalb Jahre auf eine neue Bestmarke warten. Sie wurde schließlich im März 2013 erreicht.

Noch 6,4 Prozent Luft nach oben?

Erklomm der S&P so wie jetzt nach längerer Pause ein neues Rekordhoch, folgten darauf in den vergangenen 50 Jahren in drei von vier Fällen binnen eines halben Jahres weitere Kursgewinne (siehe Tabelle unten). Im Schnitt legte der Index in den sechs Monaten, die auf das neue Rekordhoch folgten, 6,4 Prozent zu. Daran gemessen ergäbe sich aktuell für die kommenden sechs Monaten noch Luft nach oben bis auf 5.150 Punkte.

Datum Allzeithoch (Wochenbasis) Indexstand (in Punkten) Wertentwicklung folgende sechs Monate (in Prozent) 24.8.1979 109 +5,9 5.11.1982 142 +7,5 18.1.1985 171 +14,2 21.7.1989 336 -3,0 10.2.1995 481 +15,4 1.6.2007 1.536 -3,6 29.3.2013 1.569 +7,8 8.7.2016 2.130 +6,9 19.1.2024 4.840 ???

Quelle: Bloomberg, eigene Recherche

Das ist ein interessantes Gedankenspiel - allerdings auch nicht mehr als das. Denn generelle Regeln für die Zukunft lassen sich aus der Historie nicht ableiten. Jede Börsenepoche hat ihre eigenen Einflussfaktoren, die die Kurse beeinflussen. Unvorhersehbare Ereignisse, wie die Corona-Pandemie 2020, können schnell jede Statistik zunichte machen.

Ob sich die Geschichte also wiederholt und der Index erneut zulegen wird, wenn in sechs Monaten abgerechnet wird, ist also - Stand jetzt - völlig offen. Der Blick zurück zeigt aber zumindest, dass auch nach dem Erreichen neuer Allzeithochs durchaus weitere Kursgewinne möglich sind. Dass der Index das Allzeithoch nun geschafft hat, darf also immerhin als gutes Omen für die kommenden Monate gelten.