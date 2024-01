BROADCOM - Aktie wandelt auf Rallypfaden

Broadcom Inc. - WKN: A2JG9Z - ISIN: US11135F1012 - Kurs: 1.220,500 $ (Nasdaq)

Die Broadcom-Aktie befindet sich in einer langfristigen Rally. Diese Rally lief ab Ende 2009 in einem Trendkanal ab. Am 12. Dezember 2023 kam es zum Ausbruch über die Oberkante dieses Trendkanals. Dieser Ausbruch führte im ersten Schritt zu einem Rekordhoch bei 1.151,82 USD.

Nach einem Rücksetzer auf 1.041,51 USD und damit kurzzeitig unter die alte obere Trendbegrenzung zog die Aktie zuletzt wieder deutlich an.

Nach einem Rücksetzer auf 1.041,51 USD und damit kurzzeitig unter die alte obere Trendbegrenzung zog die Aktie zuletzt wieder deutlich an. Am Freitag brach sie mit einer langen weißen Kerze über 1.151,82 USD und damit auf ein neues Allzeithoch aus. Gestern notiert der Wert in de Spitze bei 1.231,33 USD.

Rally intakt, Konsolidierung einplanen

Die mittel- bis langfristige Rally wurde mit dem Ausbruch vom Freitag gerade erst wieder bestätigt. Der letzte Aufschwung ist allerdings wieder einmal sehr dynamisch verlaufen, so dass Rücksetzer kurzfristig möglich sind. Idealerweise startet ein solcher Rücksetzer nach Erreichen des Zwischenziels bei 1.270 USD und führt zu Abgaben gen 1.151 USD. Anschließend könnte sich die Broadcom-Aktie auf den Weg zum langfristigen Zielbereich bei 1.722 bis 1.806 USD machen.

Sollte der Wert aber unter 1.041 USD abfallen, dann könnte es zu Abgaben in Richtung 999.87 und 921,78 USD kommen.

Fazit: Der aktuelle Run in der Broadcom-Aktie führte sie nahe an einen möglichen Zwischenzielbereich. An diesem könnte eine Konsolidierung einsetzen, die neue mittelfristige Chancen mit sich bringen könnte.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)