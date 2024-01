RATIONAL - Ist der Funke übergesprungen?

Jede Woche filtern wir mit Hilfe von insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Die aktuelle Auswertung hat mit der Rational-Aktie einen Titel an die Oberfläche gespült, den wir nicht jede Woche im „HSBC Daily Trading“ besprechen. Allein daran können Anlegerinnen und Anleger den Mehrwert solcher objektiv überprüfbarer Analysen erkennen. Und auch charttechnisch hat das Papier einiges zu bieten: So kann die Kursentwicklung der letzten beiden Jahre dank des Spurts über die horizontalen Hürden bei rund 700 EUR inzwischen als große, untere Umkehr interpretiert werden (siehe Chart). Das kalkulatorische Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der Höhe der Bodenbildung – lässt sich perspektivisch auf rund 300 EUR veranschlagen. Langfristig wäre das sogar ausreichend, um das bisherige Allzeithoch vom August 2021 bei 1.033,50 EUR ins Visier zu nehmen. Auf dem Weg zu diesem Rekordlevel markieren die Hochs bei rund 900 EUR ein wichtiges Zwischenziel. Um die Trendwende nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das Hoch vom August 2022 bei 683,50 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

RATIONAL (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RATIONAL

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

