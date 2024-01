TUI: Chance von 66,45 Prozent p.a.!

Derzeit sind für TUI zwei gegenläufige Entwicklungen zu beobachten. Einerseits könnten die Buchungen der Konsumenten in Deutschland im laufenden Jahr 2024 wieder annähernd das Vor-Corona-Niveau vom Rekordjahr 2019 erreichen. Vor der Pandemie hatte die Zahl bei rund 71 Millionen Reisen gelegen. Dieser Wert war im ersten Corona-Jahr 2020 um fast 30 Prozent eingebrochen und hatte sich nach vorläufigen Daten auf gut 69 Millionen Urlaube 2023 erholt. Für die Aktionäre von TUI wären dies gute Nachrichten. Zweitens erwächst TUI zunehmende Konkurrenz seitens der Airlines. Die Fluglinien bieten Kunden jetzt auch Hotels, Mietwagen und Transfers an. Neu am deutschen Markt treten Easyjet und Eurowings auf. Die Kampfpreise der Airlines werden TUI mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Kunden streitig machen.

Zum Chart

Die von TUI am 6. Dezember 2023 veröffentlichten Zahlen zum vierten Quartal 2022/23 konnten die Marktteilnehmer beeindrucken. Die Bullen sorgten an diesem Tag für einen Kursanstieg von rund 18 Prozent. Auch am Folgetag konnte noch ein Plus von 4,5 Prozent eingefahren werden. Dabei gelang aber die Überwindung des Widerstandes bei 7,356 Euro nicht. Der Kursverlauf korrigierte in weiterer Folge bis auf die Unterstützung und Ausgangspunkt der kurzen Rally bei 5,85 Euro. Bei der Betrachtung der jüngsten Handelstage ist wieder eine Absetzbewegung in Richtung Widerstand bei 7,356 Euro zu beobachten. Im übergeordneten Bild korrigiert der Kurs von TUI seit dem coronabedingten Kurseinschnitt Anfang Februar 2020. Dabei folgen auf starke Kurseinschnitte immer wieder leichte Erholungen, wobei die übergeordnete Richtung nach unten weist. Ob das partielle Tief vom 23. Oktober 2023 bei 4,366 Euro abermals so schnell angesteuert wird, ist aber fraglich. Denn das erwartete KGV 2023/24 liegt aktuell bei 6,20. Das erwartete KGV 2025/06 hat mit 4,33 ein noch tieferes Niveau. Schließt man einen „schwarzen Schwan" mit geopolitischem Ursprung aus, könnte der Kurs des vorgestellten Inline-Optionsscheines bis zum finalen Bewertungstag am 15.03.2024 innerhalb der Knock-out-Grenzen bleiben.