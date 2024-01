DWS plant Sonderausschüttung von vier Euro je Aktie

(dpa-AFX) - Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS plant eine Sonderausschüttung und eine etwas höhere ordentliche Dividende. Der Hauptversammlung werde die Ausschüttung einer außerordentlichen Dividende von 4,00 Euro pro Aktie vorgeschlagen, teilte der Konzern am Donnerstagabend in Frankfurt mit. Die ordentliche Dividende für 2023 soll mit 2,10 Euro je Aktie um fünf Cent steigen. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Der DWS-Kurs legte in einer ersten Reaktion um gut ein Prozent auf 37,48 Euro zu.

"Wir wollen damit ein klares Zeichen für unsere Entschlossenheit setzen, interne und externe Wachstumsoptionen wahrzunehmen und gleichzeitig unseren Aktionären Kapital zurückzugeben", sagte DWS-Chef Stefan Hoops laut Mitteilung.

Die Entscheidung über die Zahlung der Dividenden werde von der Hauptversammlung am 6. Juni getroffen./jha/he