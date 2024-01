EUR/USD – Seitwärtsrange wird brüchig!

Der EUR/USD-Wechselkurs befindet seit Dezember 2022 in einem Seitwärtstrend zwischen 1,046 USD und 1,125 USD. Von Oktober 2023 bis Dezember 2023 erholte sich der Wechselkurs von der Unterkante des Seitwärtstrends bis 1,113 USD. Zum Jahreswechsel drehte der Wechselkurs nach unten. In den zurückliegenden Handelstagen deutete sich eine Stabilisierung zwischen 1,083 und 1,091 USD an. Im frühen Handel sackte der Wechselkurs heute zeitweise auf 1,08 USD und damit unter die Unterkante der Range ehe die Bullen sich wieder dagegen stellten. Sinkt der Kurs nachhaltig aus der Range droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis in den Bereich des Dezembertiefs von 1,075 USD. Auf der Oberseite ist das Potenzial zunächst bis zur Oberkante der Range bis 1,091 USD begrenzt. Eine nachhaltige Trendwende nach oben deutet sich frühestens oberhalb von 1,091 USD an.