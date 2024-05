Die Kauflaune am deutschen Aktienmarkt könnte sich am Donnerstag fortsetzen und dem Dax einen weiteren Rekord bescheren. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex zwar ein Minus von 0,1 Prozent auf 18.858 Punkte, damit ist aber der tags zuvor bei 18.892 Punkten erreichte Höchststand nicht weit weg. Das Leitbarometer der Euroregion, der EuroStoxx 50, wird am Donnerstag 0,1 Prozent höher erwartet.

Die wichtigsten US-Aktienindizes hatten am Vorabend nach den Inflationszahlen neue Höchststände erreicht. Der Preisauftrieb hatte sich in den Vereinigten Staaten im April etwas abgeschwächt. Dies nährte die Hoffnung, dass die zuletzt fragliche Zinswende in den USA doch wieder näher rückt. Notenbankchef Jerome Powell hatte aber erst am Dienstag erneut gegenteilige Signale gesendet.

Rekorde an der Wall Street

Eine abgeschwächte Inflation hat den US-Aktienmärkten am Mittwoch neue Zinssenkungsfantasie und Höchststände beschert. Der Dow Jones erklomm während des Handels mit 39.935 Punkten ein neues Rekordhoch. Die Teuerung in den USA hat sich im April etwas verringert. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel sank im Jahresvergleich auf 3,6 Prozent. Zwar sei dies mit dem Inflationsziel der US-Notenbank von zwei Prozent nach wie vor unvereinbar, dürfte die jüngsten Zinssenkungserwartungen aber nicht dämpfen, glaubt Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg. Dies gelte umso mehr, da die zeitgleich veröffentlichten Einzelhandelsumsätze im April stagniert und damit klar enttäuscht hätten.

Kursgewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die positive Stimmung an den US-Aktienmärkten mit neuen Rekorden sorgte auch in Asien für Rückenwind. Die Inflation in den USA hatte sich abgeschwächt und damit die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA belebt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.875 +1,28 Prozent Hang Seng 19.395 +1,69 Prozent CSI 300 3.651 +0,70 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 131,98 +0,15 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,4185 -0,19 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,322 -0,71 Prozent

Devisen: Euro steigt in Richtung 1,09 US-Dollar

Auftrieb hatte der Euro bereits am Mittwoch erhalten, als Inflationszahlen aus den USA auf einen abnehmenden Preisauftrieb hindeuteten. Anleger waren deshalb wieder etwas zuversichtlicher, dass die US-Notenbank Fed ihre straffe Geldpolitik in absehbarer Zeit lockern könnte. In den ersten Monaten des laufenden Jahres hatte die Teuerung nach oben überrascht und baldige Zinssenkungen durch die Fed unwahrscheinlich gemacht.

Im Tagesverlauf äußert sich nicht nur zahlreiche Vertreter aus der Federal Reserve (Fed). Auch stehen in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Erwartet werden Zahlen vom Arbeits- und Immobilienmarkt, aus der Industrie und zur Preisentwicklung.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0885 +/- 0,00 Prozent USD / JPY 153,86 -0,66 Prozent EUR / JPY 167,48 -0,65 Prozent

Ölpreise legen moderat zu

Auftrieb kam zum einen von einem schwächeren US-Dollar, der Rohöl für Interessenten außerhalb des Dollar-Raums wechselkursbedingt günstiger werden ließ. Hinzu kamen neu Lagerdaten aus den USA: Am Mittwochnachmittag hatte das Energieministerium einen Rückgang der landesweiten Erdölbestände gemeldet. Sinkende Vorräte werden oft als Hinweis auf eine zunehmende Nachfrage oder eine rückläufige Produktion gewertet.

Trotz der leichten Zuwächse notieren die Rohölpreise in der Nähe ihrer Tiefstände seit Ende Februar. In den vergangenen Wochen sind die geopolitisch bedingten Risikoaufschläge am Ölmarkt tendenziell gefallen. Das Angebot ist infolge von Produktionsbeschränkungen großer Förderländer nach wie vor knapp, während die Nachfrage mit etwas günstigeren Konjunkturaussichten anziehen dürfte.

Sorte Kurs Veränderung Brent 83,13 USD +0,38 USD WTI 79,05 USD +0,42 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 205 (183) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 205 (200) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 13,60 (12,50) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP NUCERA AUF 18 (22) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 20,30 (17,50) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 46 (47) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP NUCERA AUF 14 (16) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR TALANX AUF 73,50 (69,50) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 17,20 (14,40) EUR - 'NEUTRAL'

- ODDO BHF HEBT STRÖER AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 100 EUR

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 16,00 (14,25) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- BARCLAYS HEBT TRAVIS PERKINS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL W.) - ZIEL 1050 (760) P

- BERENBERG STARTET IPSOS MIT 'BUY' - ZIEL 89 EUR

- JEFFERIES SENKT INTERNATIONAL PETROLEUM AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 140 (145) SEK

- ODDO BHF STARTET DKSH MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 76 CHF

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR VODAFONE AUF 80 (70) PENCE - 'HALTEN'

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 16,70 (16) EUR - 'KAUFEN'

Termine Unternehmen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Zahlen

06:50 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) (10.0 h Bilanz-Pk)

07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Aegon, Q1 Trading Update

07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Züblin, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Branicks Group, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Freenet, Call zu den Q1-Zahlen

10:00 DEU: Adidas, Hauptversammlung, Fürth

10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Bank Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung, Heidelberg

10:00 DEU: Sartorius/Sartorius Stedim Biotech, Capital Markets Day

10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Intershop, Hauptversammlung, Jena

10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: A.S. Creation Tapeten, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung, Brunnthal

11:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Hauptversammlung

12:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung

13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen

14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung

14:00 USA: Universal Music Group, Hauptversammlung

16:00 USA: Dow, Investor Day

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Alstria Office Reit, Q1-Zahlen (14:00 h Pressecall)

DEU: PVA TePla, Capital Markets Day

USA: Deere & Co, Q2-Zahlen

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

01:50 JPN: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 3/24

06:30 JPN: Industrieproduktion 3/24 (endgültig)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 4/24

08:30 CHE: BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1/24

10:00 ITA: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/24

14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 5/24

14:30 USA: Im- und Exportpreise 4/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:15 USA: Industrieproduktion 4/24

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 4/24

Redaktion onvista/dpa-AFX