EQS-News: Hawesko-Gruppe bestätigt die Umsatz- und Ergebniserwartungen für 2023

Hamburg, 2. Februar 2024. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding SE (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von ca. € 660 Mio. und ein operatives Ergebnis von rund € 34 Mio. vorbehaltlich der Abschlussprüfung erzielt und liegt innerhalb der vom Vorstand ausgegebenen Prognose. In einem von Konsumzurückhaltung gezeichneten Jahr 2023 lag der Umsatz der Hawesko-Gruppe erwartungsgemäß knapp unterhalb des Vorjahresniveaus. Krisen und Kriege sowie eine anhaltend hohe Inflation verunsicherten Verbraucherinnen und Verbraucher und verhinderten branchenübergreifend eine Verbesserung der Konsumstimmung. „2023 waren die Marktumstände nicht einfach.“ kommentiert Hawesko-Vorstandschef Thorsten Hermelink. „Umso mehr freut uns die positive Entwicklung in den Segmenten Retail und B2B. Unser Retailformat Jacques‘ überzeugte mit seinem nachbarschaftlichen Probierkonzept viele Menschen, die Wein lieben, und konnte so ein Plus von 2 Prozent im Umsatz verzeichnen. Im B2B-Geschäft überzeugte eine stabile Nachfrage in der Hotellerie und Gastronomie. Das Segment wuchs insgesamt um 3 Prozent.“ Die Hawesko-Gruppe spürte die allgemein vorherrschende Eintrübung der Konsumlaune, insbesondere im Segment E-Commerce. Der Umsatz lag 2023 mit -9 Prozent deutlich unter dem Vorjahr und den Erwartungen. Eine erhoffte Erholung und damit verbundene erhöhte Onlineaktivität unserer Kundinnen und Kunden blieb bisher aus. Die Hawesko-Gruppe rechnet 2023 mit einem operativen Ergebnis von rund € 34 Mio. Die erzielte Gewinnmarge liegt mit über 5 Prozent innerhalb der Prognosespanne. Die anhaltend herausfordernden Marktbedingungen führten schon zu Beginn des Jahres 2023 in allen Segmenten der Hawesko-Gruppe zu konsequenten Kostenreduzierungen. Nur so gelang eine Stabilisierung des operativen Ergebnisses. # # # Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen beschäftigt der Hawesko-Konzern in den Segmenten Retail (Jacques’ und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.300 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding SE werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Herausgeber: Hawesko Holding SE

