Euro Bund-Future: Zinssenkungsfantasien weiter präsent

Zwar kommt der Gedanke über fallende Zinsen in diesem Jahr nicht überraschend, da die Inflation sich zuletzt stärker zurückgezogen hat als von Volkswirten erwartet wurde, allerdings erhielt der Euro Bund-Future (BuFu) gewisse Vorschusslorbeeren. Diese kamen in Form einer Aufwärtsbewegung von 126,62 an 138,84 Euro im Zeitraum um Ende 2023 auf. Nach einem regelkonformen Pullback zurück auf die Horizontalunterstützung von 133,36 Euro befindet sich der BuFu schon wieder im Aufwind und baut seine Gewinne weiter aus. Unter der Annahme einer dreiwelligen Erholungsbewegung dürfte noch eine große Kaufwelle bevorstehen.

EMA 200 im Fokus

Sollte die Wiederaufnahme der Erholungsbewegung ausgehend von 133,36 Euro gelingen und der BuFu seine Gewinne weiter ausbauen können, dürfte oberhalb der Dezemberhochs der 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 140,91 Euro in den Fokus der Investoren geraten, übergeordnet wird mit einem Anstieg an 143,18 Euro gerechnet. Geht dagegen der Unterstützungsbereich um 133,36 Euro zu Bruch, müssten sich Investoren auf Abschläge auf 130,47 Euro zwingend einstellen.