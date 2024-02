Oracle: Aktie schraubt sich langsam hoch

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Oracle bei 127,54 US-Dollar in der zweiten Jahreshälfte 2023, nach einem Doppelhoch in diesem Bereich erfolgte eine regelkonforme Pullbackbewegung zurück auf das runde Niveau von 100,00 US-Dollar. Nach einer Stabilisierung gegen Ende letzten Jahres in diesem Bereich gelang es zu Beginn von 2024 den zurückliegenden Abwärtstrend zu überwinden und damit ein mustergültiges Kaufsignal zu etablieren. Das macht den Wert nun sehr interessant für kurzzeitige Long-Positionen, solange die Rallye in den USA anhält.

Rekordstände erneut im Visier

Ein nachhaltiger Ausbruch über den letzten Abwärtstrend ist bereits vollzogen worden, weitere Kursgewinne zurück an 127,54 US-Dollar können demnach oberhalb von 117,67 US-Dollar vollzogen werden. Ein übergeordnetes Ziel könnte darüber sogar bei 134,50 US-Dollar liegen, geht man nach den klassischen Fibonacci-Reihen. Rücksetzer unter 100,00 US-Dollar würden zunächst einen Test des 200-Wochen-Durchschnitts bei 97,30 US-Dollar initiieren, unterhalb dieser Unterstützung müssten jedoch weitere Abschläge auf rund 90,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden und würden sich tendenziell für ein Short-Investment anbieten.