Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG Unternehmen: Netfonds AG ISIN: DE000A1MME74 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.02.2024 Kursziel: 67,00 EUR (zuvor: 65,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Netfonds stärkt Versicherungsgeschäft mit Übernahme des Beraternetzwerks MFK Netfonds hat jüngst die mehrheitliche Übernahme der 'Meine Finanzkanzlei' (MFK) verkündet. Das Unternehmen ist bereits seit mehreren Jahren einer der wichtigsten Geschäftspartner der Netfonds-Versicherungstochter NVS, beispielsweise im Rahmendes CareFlex-Geschäfts, der bundesweit ersten branchenweiten Pflegezusatzversicherung. Die MFK ist dabei vor allem für den Vertrieb verantwortlich, während die NVS als Abwicklungspartner agiert. Im Zuge der Transaktion wurde die CareFlex-Kooperation frühzeitig um mehrere Jahre verlängert. Deal- und Targetdetails: Da sich einer der Gründer der MFK aus dem Geschäft zurückziehen wollte, dürfte Netfonds aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit u.E. der bevorzugte und naheliegendste strategische Käufer gewesen sein, was nicht nur das erfolgreiche M&A-Sourcing, sondern ebenso die Attraktivität der Gruppe als Käufer innerhalb der fragmentierten Industrie unterstreicht. Neben Netfonds werden eine Vielzahl der Berater auch weiterhin zu den langfristigen Aktionären der MFK zählen und somit ein gleichgerichtetes Interesse an der erfolgreichen Entwicklung der Gesellschaft besitzen. Die MFK verzeichnet seit der Gründung in 2016 ein starkes Umsatzwachstum, ist profitabel und deutschlandweit mit rd. 30 Beratern aktiv. So betrugen die Provisionserlöse 2021 rd. 5,0 Mio. EUR, was beispielsweise knapp 10% der Provisionserlöse der Bonnfinanz entspricht. Der Jahresüberschuss der Gesellschaft lag 2021 bei 0,1 Mio. EUR und 2022 bei 0,2 Mio. EUR. Aufgrund des Abgangs eines Geschäftsführers und weiterer positiver Kosteneffekte dürften sich jedoch ab Konsolidierungszeitpunkt u.E. höhere Gewinne von bis zu 0,5 Mio. EUR ergeben. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass der Kaufpreis im niedrigen einstelligen Mio.-Euro-Bereich liegen und dementsprechend ebenfalls einen attraktiven EBIT-Multiple im mittleren einstelligen Bereich aufweisen dürfte. Die Akquisition ist bei einer EV-EBIT-Bewertung der Netfonds auf Basis unserer Schätzungen für 2024 i.H.v. 16,5x klar wertschöpfend. Aufgrund der geringen Größe des Targets im Vergleich zum Gesamtkonzern fallen die modellseitigen Implikationen des Zukaufs zwar gering aus, dennoch halten wir die Transaktion für attraktiv. Vielmehr sind wir davon überzeugt, dass Netfonds auch in den nächsten Jahren eine Vielzahl vergleichbarer Targets akquirieren wird und den Unternehmenswert so nachhaltig und langfristig steigern kann. Auch nach Vorstandsangaben ist die M&A-Pipeline weiterhin vielversprechend mit mehreren Targets unterschiedlicher Größe gefüllt, sodass wir im Jahresverlauf von weiteren Akquisitionen ausgehen. Guidance 2023 dürfte (über)erfüllt werden: Angesichts der guten Kapitalmarktentwicklung in Q4 dürfte das Asset-basierte Geschäftsmodell der Netfonds sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig Rückenwind erfahren haben. Dementsprechend rechnen wir In Bezug auf die Top Line weiter mit einem leichten Übertreffen der Brutto- und Netto-Umsatzprognose. Weiter bestätigen wir unsere EBITDA-Schätzung i.H.v. 6,9 Mio. EUR. Fazit : Netfonds hat mit der jüngsten Übernahme ein attraktives Asset zu günstigen Konditionen akquiriert und die wichtige CareFlex-Kooperation um mehrere Jahre verlängert. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel i.H.v. 67,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 