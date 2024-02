ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für L'Oreal auf 355 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 340 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Kosmetikkonzern habe sich im Schlussquartal eher träge entwickelt, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden Studie. Während Investoren mittlerweile die Schwäche des Geschäfts an Flughäfen verstünden, sei das mit Blick auf ein strukturell trägeres China-Geschäft noch nicht der Fall. Die Kurszielerhöhung basiere auf einer Fortschreibung des Bewertungshorizonts um ein Jahr./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2024 / 15:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2024 / 19:02 / ET

