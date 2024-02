Aktien Asien/Pazifik: Japanische Aktien sehr fest

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag meist zugelegt, wobei der japanische Markt mit deutlichen Gewinnen auffiel. In China und Taiwan fand wegen der Neujahrsfeierlichkeiten erneut kein Handel statt.

In Japan waren Technologiewerte nach der Feiertagspause am Montag gefragt, nachdem Tokyo Electron den Jahresausblick angehoben hatte. Aktien der Softbank waren ebenfalls gesucht. Hier stützten die Vorgaben der Beteiligung Arm Holdings, die in New York deutlich zugelegt hatte. Zudem profitierte der Technologiesektor weiter vom Boom der Künstlichen Intelligenz.

Hinzu kamen die Abgaben des Yen zu Dollar, der die exportorientierte japanische Wirtschaft tendenziell stützt. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 2,89 Prozent höher mit 37 963,97 Punkten. Damit habe er ein neues 34-Jahres-Hoch markiert, betonten die Marktstrategen der Deutschen Bank. Auch an der technologielastigen südkoreanischen Börse ging es nach oben.

In Australien war die Entwicklung nach den Vortagesgewinnen unterdessen verhalten. Der Markt orientierte sich damit an der mäßigen Entwicklung der US-Futures. Der S&P/ASX 200 sank um 0,15 Prozent auf 7603,58 Punkte./mf/jha/