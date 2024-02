DAX: 17.000 Punkte zunächst unbezwingbar

Bis zur Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Dienstag herrschte beim DAX-Index noch die vorsichtige Hoffnung auf einen Ausbruch über die Hürde von rund 17.000 Punkten und damit eines Folgekaufsignals. Dieses Szenario wurde durch die unerwarteten Daten vorläufig einkassiert und die Rallye an den US-Märkten abrupt gestoppt.

Entgegen der Prognosen hat sich die Inflation in den USA im Januar weniger stark abgeschwächt, als erwartet wurde. Statt der erwarteten 2,9 Prozent zogen die Verbraucherpreise auf 3,1 Prozent an. Bei der Kerninflation ist ein noch düsteres Bild zu verzeichnen, seit Oktober verharrt der Wert um 3,9 Prozent, wodurch der Abwärtstrend klar zum Erliegen gekommen ist.

Für das heimische Leitbarometer DAX könnte dies bei einem Punktestand von unter 16.780 Punkten weitere Verlustrisiken in Richtung 16.528 und darunter sogar 16.290 Zähler bedeuten, was wiederum mit einem Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend verbunden wäre.

Auf der Long-Seite bedarf es Schlussnotierungen mindestens über dem Niveau von mindestens 17.049 Punkten, damit eine bullische Variante mit anschließenden Anstiegschancen an 17.200 und mittelfristig 17.500 Punkte entstehen kann.

Frische Impulse stehen am Mittwoch bereits ab 08:00 Uhr mit Daten zu Deutschlands Großhandelspreisen per Januar auf der Agenda, um 11:00 Uhr folgen Zahlen zur europaweiten Industrieproduktion per Dezember, der 1. Veröffentlichung des BIP Q4 und der Erwerbstätigenzahl aus Q4.

Quartalszahlen legen heute unter anderem Bertrand, Bilfinger, Heineken, Kraft Heinz und Cisco Systems vor, um nur einige wenige zu nennen.