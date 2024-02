ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 14,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,40 Euro belassen. Er habe nach den Quartalszahlen kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er darauf, dass die Erhöhungen der Gewinnschätzungen (EPS) ein Ende finden sollten, da der Zinsüberschuss 2023 den Höhepunkt erreicht haben dürfte./gl/edh

