Q4 2023 mit starken Finanzergebnissen und anhaltendem Mobile Postpaid-Wachstum. Finanzziele 2023 erreicht.



16.02.2024 / 06:58 CET/CEST



Sunrise schloss das Jahr dank einer Rückkehr zu Umsatz- und bereinigtem EBITDA-Wachstum mit einem starken Q4 2023 ab und erreichte damit alle Finanzziele 2023.

Sunrise erreichte einen soliden Nettozuwachs von +31'000 Mobile Postpaid-Abos 1) und eine Stabilisierung der Breitband-Kundenbasis. Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 verzeichnete Sunrise einen Nettozuwachs von insgesamt +132'000 Mobile Postpaid 1) -RGUs und einen Nettorückgang von -3'000 Breitband-RGUs. Per Ende des Jahres 2023 zählte Sunrise gesamthaft rund 5,216 Millionen Abos (Mobile-, Breitband- und TV-RGUs).

Die Festnetz-Mobilfunk-Konvergenz (FMC) wuchs weiter: Per 31. Dezember 2023 nutzten 58.1% der Festnetz-Breitbandkunden ebenfalls ein Mobile Postpaid-Angebot (+0.7% YoY).

Der Umsatz 2) stieg im Q4 2023 an (+2.5% YoY auf angepasster Basis) und erreichte CHF 795,4 Millionen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 mit CHF 3'035,2 Millionen (-0.2% auf angepasster Basis und im Vergleich zum Vorjahr) ging er leicht zurück.

Das segmentbereinigte EBITDA 2) nahm im Q4 2023 auf angepasster Basis +5.6% YoY zu und erreichte CHF 254,9 Millionen (einschliesslich «costs to capture» 3) ). Über das gesamte Geschäftsjahr 2023 sank das segmentbereinigte EBITDA auf angepasster Basis und im Vergleich zum Vorjahr -2.0% und erreichte CHF 1'031,1 Millionen.

Das bereinigte EBITDA ohne Sachanlagenzugänge 2)4) wurde im Q4 2023 auf angepasster Basis um +55.4% YoY gesteigert und erreichte CHF 96,0 Millionen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 konnte das bereinigte EBITDA ohne Sachanlagenzugänge auf angepasster Basis und im Vergleich zum Vorjahr um +5.9% auf CHF 504,6 Millionen gesteigert werden.

Sunrise investierte weiter auf hohem Niveau: Die Capex (Sachanlagenzugänge) erreichten für das Gesamtjahr 2023 17.3% des Umsatzes und betrugen CHF 526,5 Millionen, der bereinigte Free Cash Flow (FCF) 5) erreichte CHF 324,0 Millionen.

Guidance für das Finanzjahr 2024: Umsatzwachstum: weitgehend stabil - Segmentbereinigtes EBITDA5) (inklusive «cost to capture»): stabil bis niedriges Wachstum («stable to low-single-digit growth») - Opex und Capex «cost to capture»: ~CHF 15 Millionen (davon hauptsächlich Capex) - Investitionen in Sachanlagenzugänge als Prozentsatz d. Umsatzes (einschl. «cost to capture») 16-18% - Bereinigter FCF(5): Zwischen CHF 360-400 Millionen. «Wir konnten das Jahr 2023 mit einem starken Q4 abschliessen. Das Kundenwachstum mit Mobile-Postpaid-Abos, der verbesserte Trend in der Breitband-Kundenbasis und das Wachstum bei B2B konnten ihre Wirkung entfalten. Zusätzlich haben unsere Kostendisziplin und Effizienzsteigerungen die Zielerreichung unterstützt», fasst André Krause, CEO von Sunrise, zusammen. «Mit unserer Guidance für das Jahr 2024 bestätigen wir diese positive Entwicklung und die Rückkehr zu einem EBITDA-Wachstum. Dazu werden wir sowohl unsere führende Festnetz- und Mobilfunkkonnektivität weiter stärken, neue Dienste für B2B- und B2C-Kunden lancieren, Kundenerlebnis und -loyalität der bestehenden Kundinnen und Kunden weiter steigern als auch Neukundinnen und -kunden gewinnen, indem wir sie mit unseren Produkten und Services begeistern. Diese operativen Prioritäten sowie unsere schlankere Unternehmensstruktur bilden die Grundlage für unser EBITDA-Wachstum.» Operative Ergebnisse Sunrise setzte ihr Kundenwachstum im Mobile Postpaid-Bereich im Q4 2023 fort. Das Unternehmen gewann in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 netto +31'000 Mobile Postpaid1)-RGUs YoY trotz verzögerter Aktivierungen. Es wird erwartet, dass sich diese im Q1 2024 positiv auswirken werden. Über das gesamte Geschäftsjahr 2023 gewann Sunrise netto +132'000 Mobile Postpaid1) -RGUs. Als Folge verstärkter Marketingaktivitäten blieb die Breitband-Kundenbasis im Q4 2023 trotz verzögerter Aktivierungen stabil, was auch die kontinuierliche Verbesserung über die Vorquartale zeigt. Für das Gesamtjahr resultierte im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang von -3'000 Breitband-RGUs. Per Ende 2023 ergaben sich gesamthaft 2,836 Millionen Mobile-RGUs (3,278 Millionen inklusive Zweit-SIM-Karten), 1,180 Millionen Breitband-RGUs (1,250 Millionen inklusive KMU) und 1,200 Millionen TV-RGUs (1,267 Millionen inklusive KMU). Die FMC-Durchdringung betrug 58.1%, was einer Steigerung von +0.7% im Vergleich zum Jahresende 2022 entspricht. Mit dem Cross- und Upselling von konvergenten Produkten treibt Sunrise das Wachstum der FMC-Rate in der bestehenden Kundenbasis weiter voran. Service, Netzqualität und Innovationen Der Fokus von Sunrise als Hauptmarke galt im vergangenen Jahr der fortlaufenden Verbesserung der Servicequalität, der Netzqualität sowie innovativen Angeboten. Für die Servicequalität wurde Sunrise ebenso mehrfach ausgezeichnet wie für das überragende Breitband-Internet, das Sunrise ihren Kundinnen und Kunden über das Festnetz und das Mobilfunknetz bietet. Im Postpaid-Bereich lancierte Sunrise mit Flex Upgrade ein einzigartiges und von den Kundinnen und Kunden stark nachgefragtes Device-as-a-Service-Angebot. Das Prepaid-Angebot wurde stark erweitert, so dass praktisch jedes Bedürfnis und jede Anwendung damit abgedeckt werden kann. Sunrise hat dabei als erste Telecom-Anbieterin die Schweiz und Europa in einem Pauschaltarif für mobiles Internet zusammengefasst sowie 5G für alle Prepaid-Kundinnen und -Kunden ohne Extrakosten aufgeschaltet. Das Momentum der Zweitmarken («Flanker Brands») yallo, Lebara, swype wurde mit einer starken yallo Multi-Channel-Kampagne sowie neu lancierten Angeboten für bestehende Kundinnen und Kunden weiter gestärkt. Auch das Angebot von swype wurde mit einer Schweiz- und Europa-Roaming-Flatrate sowie mit Surfen auf dem grössten 5G-Netz der Schweiz erweitert. Die Zweitmarken und insbesondere yallo trugen 2023 stark zum Wachstum bei. Sunrise Business konnte im Jahr 2023 wiederum stark wachsen und viele Erfolge feiern mit Neuabschlüssen und Vertragsverlängerungen/-Upgrades, beispielsweise mit BKW, Casale, Heineken Schweiz, Kantonsspital Baden, Swissport, Swiss International Air Lines, TCS und Migros. Mit diesen Kundengewinnen und innovativen Angeboten baute Sunrise Business ihre Position weiter aus. Mobile Private Network (MPN)-Lösungen für massgeschneiderte 5G-Netzwerke, mobile Produkte für smarte Zusammenarbeit, IoT-Lösungen sowie umfassende Sicherheitslösungen standen speziell im Fokus. Finanzergebnisse Im Q4 2023 konnte beim Umsatz eine Rückkehr zum Wachstum erreicht werden, er stieg im Q4 2023 auf angepasster Basis und gegenüber dem Vorjahresquartal auf CHF 795.4 Millionen (+2.5%). Zum Wachstum beigetragen hat vor allem der höhere Umsatz bei den Privatkunden-Abos inklusive Zweitmarken, gestiegene Geräteverkäufe im Mobile- und Festnetz-Bereich sowie das B2B-Umsatzwachstum. In allen Segmenten wirkte sich die inflationsbedingte Preiserhöhung vom Juli 2023 positiv aus. Der Umsatz mit den Privatkunden-Mobilabos erreichte CHF 339,5 Millionen (+4.8% YoY auf angepasster Basis) und profitierte vom Kundenwachstum, dem Hardware-Geschäft sowie von Einnahmen ausserhalb des Mobilabo-Geschäfts. Die Verbesserung gegenüber Q3 ist auf einen vorteilhafteren Vergleich der variablen Umsätze einschliesslich Roaming zurückzuführen. Das Privatkunden-Festnetzgeschäft erreichte einen Umsatz von CHF 294,5 Millionen (-0.7% YoY auf angepasster Basis) und wurde durch die inflationsbedingte Preiserhöhung sowie durch positive Effekte aus dem Hardware-Geschäft und bei Übertragungsgebühren gestützt. Gleichzeitig standen die Auswirkungen der fortlaufenden Preisharmonisierung in der Bestands-Kundenbasis der Umsatzentwicklung entgegen. Das B2B-Geschäft wuchs primär mit den Einnahmen aus den Abos, Integrationsdienstleistungen und mit mobilen Geräten und erreichte CHF 151.5 Millionen (+1.9% YoY auf angepasster Basis). Gegenwind kam in erster Linie vom variablen Mobilfunkumsatz. Auch beim segmentbereinigten EBITDA2) erfolgte eine Rückkehr zum Wachstum, es stieg im Q4 2023 auf angepasster Basis und gegenüber dem Vorjahresquartal um +5.6% und erreichte CHF 254,9 Millionen, inklusive CHF 4 Millionen «costs to capture»3). Der Anstieg des segmentbereinigten EBITDA2) auf angepasster Basis beruht hauptsächlich auf dem höheren Umsatz mit den Privatkunden-Mobilabos und dem B2B-Umsatzwachstum. Leicht tiefere operative Kosten (OPEX) aufgrund tieferer «costs to capture»3) stützten das positive Resultat, auch wenn höhere Ausgaben für den Geräteverkauf anfielen. Das bereinigte EBITDA ohne Sachanlagenzugänge2)4) stieg im Q4 2023 auf angepasster Basis um +55.4% YoY auf total CHF 96,0 Millionen, inklusive CHF 16 Millionen «costs to capture» in diesem Quartal. Dies primär aufgrund geringerer Investitionskosten (CAPEX) durch tiefere «costs to capture». Sunrise tätigte im Q4 2023 weiterhin hohe Investitionen im Umfang von CHF 159,0 Millionen (20.0% des Umsatzes) in die Netze, Produkte-Innovationen und digitale Dienste. Darin sind in diesem Quartal auch CHF 12 Millionen «costs to capture» in Sachanlagenzugänge enthalten. Der bereinigte Free Cash Flow erreichte CHF 324,0 Millionen, was einer Zunahme um CHF 54,0 Millionen entspricht. 3 Monate per 31. Dezember 2023 Ganzes Geschäftsjahr 2023 per 31. Dezember 2023 Mio. CHF, Ausnahme %-Angaben auf angepasster Basis in %2) auf angepasster Basis in %2) Umsatz 795,4 2.5% 3'035,2 (0.2%) Privatkunden Mobile 339,5 4.8% 1'252,6 0.5% Privatkunden Festnetz 294,5 (0.7%) 1'153,6 (2.6%) B2B 151,5 1.9% 577,2 1.4% Andere 9,9 26.6% 51,8 23.2% Segmentbereinigtes EBITDA2) 254,9 5.6% 1'031,1 (2.0%) Bereinigtes EBITDA ohne Sachanlagenzugänge2)4) 96,0 55.4% 504,6 5.9% Guidance für das Finanzjahr 2024: Umsatzwachstum: weitgehend stabil

Segmentbereinigtes EBITDA5) (inklusive «cost to capture»): stabil bis niedriges Wachstum («stable to low-single-digit growth»)

Opex und Capex «costs to capture»: ~CHF 15 Millionen (davon hauptsächlich Capex)

Investitionen in Sachanlagenzugänge als Prozentsatz d. Umsatzes (einschl. «costs to capture») 16-18%

Bereinigter FCF(5): Zwischen CHF 360-400 Millionen Die detaillierten Finanzergebnisse von Sunrise finden sich im Q4 2023 Fixed Income Release. Pressemitteilung (PDF) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000 ---------------------- 1) inklusive B2B- und Zweit-SIM-Karten; ohne Zweit-SIM-Karten in Übereinstimmung mit der Definition von LG betrug das Wachstum der Postpaid-Kunden RGU 21'000 im Q4 2023 bzw. 103'500 im gesamten Geschäftsjahr 2023. 2) Die Ergebnisse auf angepasster Basis und den LG Definitionen angeglichen sind konsistent mit den von der Muttergesellschaft vorgelegten Ergebnissen. Diese Non-GAAP-Kennzahlen sind als Ergänzung und nicht als Ersatz für die U.S. GAAP-Kennzahlen zu sehen, die in den Finanz-Statements der Muttergesellschaft enthalten sind. Zu den Definitionen und Bereinigungen ist der Q4 2023 Fixed Income Release zu konsultieren. 3) «costs to capture» beinhalten im Allgemeinen inkrementelle, Dritt-Betriebs- und Kapitalkosten, die direkt mit Integrationsaktivitäten, Restrukturierungsmassnahmen und bestimmten anderen Kosten im Zusammenhang mit der Anpassung eines erworbenen Unternehmens an die Geschäftsprozesse der Muttergesellschaft zur Erzielung von Synergien verbunden sind. Diese Kosten sind notwendig, um den Betrieb eines zu erwerbenden Unternehmens (oder eines zu gründenden Joint Ventures) mit jenem der Muttergesellschaft zu verbinden, oder sie sind mit der Akquisition verbunden. Infolgedessen können die zu erfassenden Kosten bestimmte (i) Betriebskosten, die im bereinigten EBITDA enthalten sind, (ii) kapitalbezogene Kosten, die in den Sachanlagenzugängen und im bereinigten EBITDA ohne Sachanlagenzugänge4) enthalten sind, und (iii) bestimmte integrationsbezogene Restrukturierungskosten, die nicht im bereinigten EBITDA oder bereinigten EBITDA ohne Sachanlagenzugänge4) enthalten sind, umfassen. Da die Erzielung von Synergien im Laufe der Zeit erfolgt, sind bestimmte der zu erfassenden Kosten naturgemäss wiederkehrend und fallen im Allgemeinen innerhalb weniger Jahre nach Abschluss der Transaktion an. 4) Aufgrund eines Kommentars der U.S. Securities and Exchange Commission SEC hat Liberty Global ab Q3 2021 den früher verwendeten Begriff «OFCF» in «Bereinigtes EBITDA ohne Sachanlagenzugänge» geändert. 5) Das bereinigte EBITDA und der bereinigte Free Cash Flow sind Nicht-GAAP-Kennzahlen, Definitionen finden Sie im Glossar. Quantitative Überleitungen zum Nettogewinn/-verlust (einschliesslich der Wachstumsraten des Nettogewinns/-verlusts) und zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit für unsere Prognosen für das bereinigte EBITDA und den bereinigten FCF können nicht ohne unangemessenen Aufwand bereitgestellt werden, da wir weder (i) bestimmte nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, einschliesslich der Komponenten nicht-operative Erträge/Aufwendungen, Abschreibungen und Wertminderungen, Restrukturierung und andere betriebliche Posten, die im Nettogewinn/-verlust enthalten sind, noch (ii) spezifische Veränderungen des Betriebskapitals, die sich auf den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit auswirken, prognostizieren. Die Posten, die wir nicht prognostizieren, können von Periode zu Periode erheblich schwanken.

