Auf diese Formel sollten Anleger besonders achten, um erfolgreich an der Börse zu sein

Erfolgreiches Handeln an der Börse erfordert nicht nur ein grundlegendes Marktverständnis, sondern auch die Fähigkeit, die richtigen Aktien auszuwählen. Dabei spielen bestimmte Sachverhalte eine entscheidende Rolle, auf die Anleger besonders achten sollten.

In diesem Artikel möchte ich einmal näher beleuchten, warum es sinnvoll sein kann, sich auf Wachstum zu konzentrieren, aber nicht ausschließlich auf hohes Wachstum.

Wachstum ist eine entscheidende Wertkomponente an der Börse

Meiner Erkenntnis nach kann es ratsam sein, die aktuellen Markttrends genau zu verfolgen. Vor allem aber der Blick auf die Höhe des Wachstums ist entscheidend.

Dabei geht es nicht um ein generell hohes Wachstum. Hier zeigt sich aktuell, dass die Bewertungen nach wie vor sehr ambitioniert sind. Vielmehr könnte es hilfreich sein, gezielt nach Unternehmen zu suchen, die auf einem niedrigeren Wachstumsniveau vielversprechende Perspektiven bieten.

Ich spreche hier nicht von einem einstelligen Wachstum. Das wird ja bekanntermaßen allein durch die Inflation aufgezehrt. Vielmehr denke ich an ein Wachstum zwischen 10 und 25 %.

Warum gerade solche Aktien? Die Antwort liegt auf der Hand: Es besteht aus meiner Sicht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Unternehmen zu attraktiven Preisen zu finden.

Gerade Unternehmen mit starken Positionen in reifen Märkten können dabei ein nicht zu unterschätzendes Verbesserungspotenzial besitzen. Es besteht also die Chance, dass sie durch Innovationen oder strategische Maßnahmen ihre Wachstumsperspektiven wiederbeleben und damit auch die Bewertungsmultiplikatoren nach oben ziehen.

Langfristig orientierte Anleger im Vorteil

Für langfristig denkende Anleger, die bereit sind, in die Entwicklung eines Unternehmens zu investieren, können solche Aktien also eine vielversprechende Option sein – vor allem, wenn sie attraktiv bewertet sind.

Auch ein Blick auf die finanzielle Stabilität eines Unternehmens ist ratsam. Solide Bilanzen, eine geringe Verschuldung und eine nachhaltige Geschäftsstrategie sind Indikatoren für ein gesundes Unternehmen. Sie erhöhen die Chancen auf ein wertorientiertes langfristiges Wachstum.

Schließlich ist auch die Ausschüttungspolitik eines Unternehmens zu berücksichtigen. Dividendenzahlungen können einen stabilen Einkommensstrom für Investoren darstellen. Sie sind oft ein Zeichen für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens. Weitere Informationen sind der Kapitalflussrechnung oder dem Cashflow Statement zu entnehmen.

Ähnliches gilt für Aktienrückkäufe. Hier fließt zwar kein direktes Geld an die Aktionäre, dafür können sie bei einem wachsenden Geschäft in Zukunft zu einer stärkeren Gewinndynamik führen. Die Auswahl von Aktien mit einer nachhaltigen Kapitalrückführungsstrategie kann daher ein zusätzlicher Booster für die Kapitalwertsteigerung sein.

Fazit

Zusammenfassend glaube ich, dass es für Anleger entscheidend sein kann gezielt nach aussichtsreichen Aktien mit solidem Wachstum und attraktiver Bewertung zu suchen. Mit einem fundierten Ansatz und kontinuierlicher Marktbeobachtung können Anleger so ihre Chancen optimieren und mögliche Risiken reduzieren.

Der Artikel Auf diese Formel sollten Anleger besonders achten, um erfolgreich an der Börse zu sein ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann. Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Aktienwelt360 2024