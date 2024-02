Banco Santander kauft Aktien zurück und erhöht Dividende

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Madrid (Reuters) - Mit einer milliardenschweren Ausschüttung will Banco Santander ihre Aktionäre am jüngsten Rekordgewinn teilhaben lassen.

Das gemessen am Börsenwert zweitgrößte Geldhaus der Euro-Zone kündigte am Montag einen Aktienrückkauf im Volumen von 1,46 Milliarden Euro an. Außerdem solle die Dividende um die Hälfte auf 0,176 Euro je Aktie oder insgesamt mehr als 5,5 Milliarden Euro steigen. Santander-Titel gewannen daraufhin in Madrid bis zu 2,5 Prozent.

Im abgelaufenen Jahr hatte Santander unter dem Strich elf Milliarden Euro verdient. Konzernchefin Ana Botin hatte sich bei der Vorlage der Zahlen Ende Januar zudem optimistisch zu den Aussichten für 2024 geäußert.

(Bericht von Jesus Aguado; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)