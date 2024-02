DAX – Anleger warten auf Fed-Protokoll und Nvidia-Zahlen

Der DAX® tritt weiter auf der Stelle. Die durchwachsenen Vorgaben von der Wall Street konnten keine entscheidenden Impulse liefern und die Nachrichtenlage ist aktuell mau. Heute wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht und in der zweiten Wochenhälfte warten noch eine Reihe vielbeachteter Wirtschaftsdaten auf die Investoren. Es könnte also im Wochenverlauf wieder etwas Bewegung in den Aktienmarkt kommen.

Unternehmen im Fokus

Einige Anleger nahmen den gestrigen Rücksetzer bei Bilfinger heute zum Anlass, Positionen aufzubauen. Nach den guten Geschäftszahlen gab es zuletzt eine Reihe positiver Analystenkommentare. CompuGroup plant, die Dividende zu verdoppeln. Die Aktie legte daraufhin zu. Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Tarifstreits beflügelte im frühen Handel die Aktie von Deutsche Lufthansa. Fresenius hat 2023 das selbst gesteckte Ergebnisziel erreicht. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management mit einem Umsat- und Gewinnanstieg im mittleren einstelligen Bereich. Die Aktie reagierte mit einem Kursaufschlag. Mercedes-Benz profitierte von einem positiven Analystenkommentar. Nach dem gestrigen Kurssprung setzt die Aktie von Metro heute den Erholungskurs fort. SMA Solar wird anfänglich von schwachen Zahlen von SolarEdge belastet. Amazon steigt am kommenden Montag in den Dow Jones Industrial Average® Index auf. Heute Abend wird Nvidia Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 17.094/17.180/17.329/17.421 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.791/16.940/16.988/17.032 Punkte

Der DAX® pendelte im frühen Handel zwischen 17.032 und 17.094 Punkten. MACD und RSI sind weiterhin neutral. Kaufimpulse zeigen sich frühestens oberhalb von 17.094 Punkten mit der Aussicht auf einen Anstieg in Richtung Allzeithoch. Die Unterstützungsmarke bei 17.032 Punkte hat zuletzt standgehalten. Kippt der Index jedoch unter dieses Level droht eine Konsolidierung bis 16.988 oder gar 16.940 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 25.01.2024 – 21.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.02.2019 – 21.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 95,09* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 98,28** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.02.2024; 09:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 10,11 13.657,59728 15.364,79694 5 Open End DAX® HC977R 12,33 15.364,62158 16.218,89454 10 Open End DAX® HC0558 11,16 15.933,62968 16.502,46026 15 Open End DAX® HD136D 10,58 16.388,836159 16.729,723951 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21:02.2024; 09:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 6,41 20.482,888709 18.776,66408 -5 Open End DAX® HC8E76 3,85 18.775,864409 17.921,562578 -10 Open End DAX® HC7FDJ 5,86 18.206,85631 17.636,981707 -15 Open End DAX® HD275V 6,42 17.751,64983 17.410,818153 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.02.2024; 09:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.