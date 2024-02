Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Energiedienst Holding AG: Wechsel im Verwaltungsrat



21.02.2024 / 17:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) - Energiedienst Holding AG: Wechsel im Verwaltungsrat Laufenburg, 21. Februar 2024. Dr. Christoph Müller und Pierre Kunz werden an der 116. ordentlichen Generalversammlung am 23. April 2024 nicht erneut als Verwaltungsräte der Energiedienst Holding AG kandidieren. Dr. Christoph Müller ist seit 2016 und Pierre Kunz seit 2019 Mitglied im Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, Dr.-Ing. Selma Lossau (Jahrgang 1979), in den Verwaltungsrat zu wählen. Selma Lossau ist Wirtschaftsingenieurin und leitet seit 2022 die Abteilung Netzanschluss Strom und Gas im Ressort Technik bei der Netze BW GmbH in Stuttgart. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung außerdem vor, Farid Safi (Jahrgang 1991) in den Verwaltungsrat zu wählen. Farid Safi ist Leiter Kundenservice bei BeeOne Communications in Genf. Der Verwaltungsrat der Energiedienst Holding AG dankt Dr. Christoph Müller und Pierre Kunz für die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünscht den Beiden für die Zukunft alles Gute. ------------- Sprache: Deutsch / Emittent: Energiedienst Holding AG, Baslerstrasse 44,

CH-5080 Laufenburg, Telefon: +41.62.869 22 22, Fax: +41.62.869 25 81,

info@energiedienst.ch, www.energiedienst.ch, ISIN: CH 001 573 870 8

Ende der Adhoc-Mitteilung