IRW-News: Consul Weltreisen GmbH : Banyan Tree Hotels & Resorts und CONSUL Weltreisen verkünden strategische Partnerschaft für exklusive Kreuzflug-Erlebnisse

Banyan Tree Hotels & Resorts und CONSUL Weltreisen verkünden strategische Partnerschaft für exklusive Kreuzflug-Erlebnisse

[Hannover, 22.02.2024] - Die renommierte Luxushotelgruppe Banyan Tree Hotels & Resorts hat eine wegweisende Kooperation mit dem etablierten Privatjet Reiseanbieter CONSUL Weltreisen bekanntgegeben. https://youtu.be/XMjMhUb-vAo

Diese weltweit einzigartige Partnerschaft wird es anspruchsvollen Reisenden ermöglichen, unvergessliche Erlebnisse auf exklusiven Kreuzflügen zu genießen, bei denen erstklassige Unterkünfte mit einzigartigem Service an Land und in der Luft während der gesamten Reise kombiniert werden.

Dorit Krüger, Director Key Accounts Banyan Tree Hotels & Resorts, äußerte sich zu dieser Partnerschaft: Wir freuen uns, mit CONSUL Weltreisen, dem Marktführer von Privatjet Reisen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammenzuarbeiten, um unseren Gästen ein einzigartiges und luxuriöses Reiseerlebnis zu bieten. Wir bereisen sechs verschiedene Banyan Tree Resorts in fünf Ländern Asiens. Diese Kooperation ermöglicht es uns, die Grenzen des traditionellen Luxusreiseangebots zu überschreiten und unvergessliche Momente für unsere Gäste zu schaffen."

https://www.consul-privatjet.com/kreuzflüge-2024

Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer von CONSUL Weltreisen, ergänzt: Die Partnerschaft mit Banyan Tree ermöglicht es uns, unseren Kunden exklusive Reisen anzubieten, die einen Kreuzflug in Kombination einzigartigen Hotels in beeindruckenden Destinationen suchen. Wir sind stolz darauf, mit einer so renommierten Marke zusammenzuarbeiten und unseren Kunden unvergessliche Erlebnisse anbieten zu können.

CONSUL Weltreisen und Banyan Tree Hotels & Resorts freut sich über die besondere Zusammenarbeit mit Kai Schepp. Schepp kennt sich nicht nur in vielen Regionen der Welt aus, sondern ist überdies ein Experte für Privatjet-Reisen. Er hat viele Jahre die (inzwischen eingestellten) Kreuzflüge von Hapag-Lloyd als Reiseleiter und Experte begleitet. Er brennt für das Thema Kreuzflug und freut sich, seine Erfahrung und sein Wissen langfristig auf den Privatjet-Reisen von CONSUL einbringen zu können.

Mit dem Privatjet in spannende Metropolen und beruhigende Wellness Oasen - Abenteuer, Kultur und Kulinarik

Das ganz besondere Reiseerlebnis startet im November 2024 ab Hannover und ab Zürich. Auf einer ganz erlesenen Route erleben Weltenbummler eine interessante Mischung aus Abenteuer, Kultur und Kulinarik. Insgesamt sechs Destinationen in fünf Ländern wird der CONSUL Privatjet anfliegen.

Die Reiseteilnehmer erleben als erste Station Alula in der Wuste von Saudi-Arabien - ein ganz neues Ziel, das erst im vergangenen Jahr für den Tourismus erschlossen wurde und noch als wirklicher Geheimtipp gilt. Die nächste Etappe führt in die pulsierende Metropole Bangkok. Die Gäste erwartet unten anderem eine Sightseeing Tour der anderen Art mit einem Tuk Tuk und eine unvergessliche Apsara-Dinner Kreuzfahrt an Bord des Banyan Tree Reisschiffs.

Die Abende werden die Reisenden dann ganz bestimmt in der Moon Bar im 61. Stock ihres Banyan Tree Hotels weltberühmt aus dem Film Hangover mit einem 360-Grad-Panorama-Blick auf Bangkok verbringen.

Zur Erholung geht es nach zwei Tagen in Bangkok in eines der tropischen Paradiese Thailands, ins Banyan Tree in Krabi. Als besonderes Highlight werden die Gäste eine private Bootstour nach Hong Island unternehmen und die atemberaubende Naturkulisse mit den beeindruckenden Kalksteinfelsen, die aus dem smaragdgrunen Wasser des Andamanischen Meeres emporragen, erleben. Auch die Kulinarik kommt im Banyan Tree Krabi nicht zu kurz. In einem ganz speziellen Kochkurs tauchen die CONSUL Gäste in die kulinarische Welt Thailands ein und erleben die authentische heimische Gastronomie mit allen Sinnen.

Von Krabi in Thailand geht es im Privatjet direkt nach Vietnam. Im Banyan Tree Lang Co. bilden Kunst und Kultur eine besondere Kombination. Das Motto hier: Kultur, Strand und Pool pur. Auf dem Ausflugsprogramm stehen selbstverständlich unter anderem ein Besuch der kulturhistorischen Städte Hue und Hoi An. Aber auch der Spaß-Faktor wird nicht zu kurz kommen.

Ein besonderes Highlight, neben der Lage an einem drei Kilometer langen Sandstrand, sind die freistehenden Villen, die alle mit einem eigenen Pool locken und entweder um die Lagune oder im Halbkreis am Strand verteilt liegen, Me(h)er geht nicht.

Nach so vielen neuen Eindrücken geht es auf die Trauminseln der Malediven. Ankommen und Wohlfuhlen. Vabbinfaru ist eine der entspanntesten Inseln der Malediven. Das Banyan Tree Resort wurde naturnah und sehr geschmackvoll im balinesischen Stil gebaut - Architektur und Interieurs, gepflegte Gärten und der liebevolle Service schaffen eine Oase der Ruhe und Erholung.

Zum Abschluss dieser Reise geht es in das urbane Luxusresort Banyan Tree Doha. Es ist fur seine Architektur bekannt und steht fur Luxus und Eleganz. Die Entwurfe fur diesen Gebäudekomplex mit extravaganten Unterkunften und fantastischer Architektur stammen aus der Feder des renommierten Innenarchitekten Jacques Garcia.

Höchster Komfort und Luxus in der Luft und auf dem Boden

Die Vereinbarung zwischen Banyan Tree und Consul Weltreisen steht im Zeichen des Engagements beider Unternehmen, ihren anspruchsvollen Kunden unvergleichliche Reiseerlebnisse zu bieten. Die Zusammenarbeit umfasst die Entwicklung maßgeschneiderter Kreuzflugpakete, die die luxuriösen Unterkünfte in ausgewählten Banyan Tree Resorts mit den erstklassigen Dienstleistungen von Consul Weltreisen verbinden. Die Gäste können sich auf einen nahtlosen und komfortablen Reiseverlauf mit maßgeschneiderten Reiseerlebnissen freuen.

https://youtu.be/XMjMhUb-vAo

Banyan Tree Hotels & Resorts

Banyan Tree ist eine weltweit führende Luxushotelgruppe, die vor allem für ihre exquisiten Resorts und Spas bekannt ist. Mit Ihrem Engagement für Nachhaltigkeit und unvergleichlichem Service weiß Banyan Tree überall auf der Welt zu Überzeugen, so das die Anzahl an Banyan Tree Gästen riesig ist.

Über Consul Weltreisen GmbH:

Die Welt im Privatjet mit CONSUL zu erkunden ist eine der aufregendsten Arten zu reisen und das Team aus erstklassigen Experten bringt umfassendes Wissen über die Menschen und Orte mit, so das diese Flüge einzigartig in Ihrer Art sind. Gegründet wurde CONSUL Weltreisen 1985 als Spezialist für luxuriöse und komfortable Reisen in alle Welt. 1986 startete der erste Kreuzflug mit einem gecharterten Flugzeug nach Asien - damit war CONSUL Weltreisen der erste Reiseveranstalter in Europa, der diese neue Form des komfortablen Reisens in einem Privatjet anbot. Über 58 Passagiere waren damals von dieser besonderen Reise mit einem eigenen Flugzeug begeistert. In den folgenden Jahren erweiterte CONSUL Weltreisen das Reiseangebot ständig.

In 2023 veranstaltete CONSUL gleich zwei Kreuzflüge als einziger Veranstalter im deutschsprachigen Raum. Der im Frühjahr stattgefundene Asien Flug war frühzeitig ausgebucht und im November, ging es für die Reisegruppe nach Mittelamerika, zum ersten Mal mit Kai Schepp, als Reiseleitung an Board.

Broschüre: https://www.consul-weltreisen.de/kreuzflug-lateinamerika-2023/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=z3D93os49W4

