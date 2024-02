HARMAN unterstreicht Konnektivitätsinnovationen mit den neuesten straßentauglichen Produkten, die auf dem MWC 2024 vorgestellt werden

Robuste Konnektivitätsprodukte, einschließlich neuer branchenführender Partner und Innovationen, die mit Blick auf die zukünftige Mobilität entwickelt wurden, sind ab sofort erhältlich und sollen den Verbrauchern ein beeindruckendes Erlebnis in der Kabine bieten

HARMAN , ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge, stellt auf dem Mobile World Congress (MWC) 2024 seine neuesten Produkte für die Straße vor, die die Konnektivität im Auto demokratisieren sollen. Die Produkte, darunter die HARMAN Ready Connect 5G Telematics Control Unit, sind marktreif und bieten Automobilherstellern einen Mehrwert, einschließlich einer Reduzierung der Gesamtkosten für die Implementierung, während sie gleichzeitig Kundenerlebnisse auf Automobilniveau bieten.

Das neue Ready Connect-Produkt von HARMAN dient als entscheidende Basistechnologie für die Schaffung überzeugender vernetzter Erlebnisse im Fahrzeug. Vom Empfang relevanter Verkehrsmeldungen bis hin zu einer verbesserten Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und seiner Umgebung bietet HARMAN Ready Connect Fahrern und Fahrgästen ein sicheres und verbessertes Erlebnis im Fahrzeug. In Kombination mit dem SaaS-Angebot von HARMAN für Situationsbewusstsein können OEMs und ihren Kunden unbegrenzte neue Anwendungen und vernetzte Dienste zur Verfügung gestellt werden, um die Mobilität zu verbessern.

Durch sein erweitertes Partner-Ökosystem arbeitet HARMAN mit Unternehmen wie Samsung und Traffic Technology Services (TTS) zusammen, um das vernetzte Erlebnis im Fahrzeuginnenraum für die Automobilindustrie zu erneuern. HARMAN nutzt das Fachwissen seines Mutterkonzerns Samsung und entwickelte seine intelligente, konforme Antenne, die in Ready Connect zum Einsatz kommt. Das Ergebnis ist ein optimales Verpackungsdesign mit integriertem Antennen-Subsystem und überlegener Konnektivitätsleistung. In Zusammenarbeit mit TTS, einem führenden Plattformanbieter für vernetzte Sicherheits- und Mobilitätslösungen, ermöglicht Ready Connect Echtzeit-Verkehrsinformationen, die für die Route des Fahrers relevant sind, ohne auf straßenseitige oder fahrzeuginterne Sensoren angewiesen zu sein.

"Während sich die Automobilindustrie weiter wandelt und neue technologische Durchbrüche und gestiegene Verbrauchererwartungen aufgreift, bietet HARMAN weiterhin innovative neue Produkte und Erfahrungen für das Fahrzeug an. Die neuen Ergänzungen des Ready-Produktportfolios unterstreichen die Kraft der Zusammenarbeit über verschiedene Fachbereiche hinweg, um die Sicherheit, Personalisierung und Nachhaltigkeit für Automobilhersteller und Verbraucher zu verbessern", sagte Suman Sehra, Globaler Vizepräsident für Automotive Product & Platform Portfolio Management bei HARMAN. "HARMAN zeichnet sich dadurch aus, dass wir Produkte liefern, die den Weg für die nächste Generation von vernetzten und autonomen Fahrzeugen ebnen."

Vom 26. bis 29. Februar 2024 wird HARMAN auf dem MWC in Barcelona demonstrieren, wie seine heute verfügbaren Ready-Produkte nahtlos zusammenarbeiten, um eine schnellere und kostengünstigere Markteinführung zu ermöglichen. Zu den am Stand von HARMAN vorgestellten Technologien gehören:

Demokratisierung der Automobilkonnektivität durch Ready Connect

Mit Ready Connect, der jüngsten Ergänzung seines wachsenden Produktportfolios, läutet HARMAN eine neue Ära von 5G-Telematiksteuergeräten (TCUs) ein. Die HARMAN Ready Connect 5G TCU stellt einen bedeutenden Fortschritt in der automobilen Konnektivität dar. Sie bietet den Verbrauchern ein reichhaltiges Erlebnis im Fahrzeug und reduziert gleichzeitig die Markteinführungszeit und den Entwicklungsaufwand für Erstaurüster (OEMs). Das Ergebnis ist ein verbessertes, vernetztes Mobilitätserlebnis im Fahrzeug, das sich auf Unterhaltung, Produktivität und ein verbessertes Situationsbewusstsein konzentriert. Es bietet OEMs eine zukunftssichere Lösung durch die modulare Aufrüstbarkeit der Hardware von 4G auf 5G in Verbindung mit einer hochgradig skalierbaren Softwarearchitektur, um die Wiederverwendung von Software über Produktvarianten hinweg zu maximieren. Eine vorentwickelte Suite von Softwareanwendungen, wie z. B. Fahrzeugdiagnose, reduziert die Bereitstellungs- und Integrationszeit für OEMs.

Mehr Sicherheit durch Ready Vision

Das Ready Vision Produktportfolio integriert nahtlos wichtige Audio- und visuelle Bedürfnisse der Kunden und bietet ein sichereres und informierteres Fahrerlebnis, das dazu beiträgt, dass die Augen und der Geist des Fahrers auf der Straße bleiben. Das neueste Produkt im Sortiment, Ready Vision QVUE, wird von Samsung Neo QLED angetrieben und bietet ein beispielloses Erlebnis mit herausragender visueller Leistung und konkurrenzloser Verpackung. Es bietet die richtigen Informationen an der richtigen Stelle für minimale Ablenkung und maximales Engagement, helle Beleuchtung bei allen Lichtverhältnissen sowie Flexibilität bei Größe und Funktionsumfang. Die Ready Vision QVUE-Technologie nutzt den ungenutzten Platz am unteren Rand der Windschutzscheibe, um relevante Informationen näher an die Sichtlinie des Fahrers zu bringen. Außerdem ermöglicht sie ein intuitives, vernetztes Fahrerlebnis und mit Ready Connect Echtzeit-Updates zu Verkehr, Navigation und Gefahrenwarnungen. Darüber hinaus kann der Fahrer mit Ready Care vor kognitiver Ablenkung gewarnt werden, was die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr erhöht.

HARMAN Ignite Store ermöglicht fortschrittliche App-Erlebnisse in der Kabine

Mit dem HARMAN Ignite Store, einem integrierten fahrzeuginternen App-Store, schafft HARMAN ein Fahrerlebnis, das mehr ist als die Summe seiner Teile und bietet OEMs die volle Kontrolle über einen ausgewählten Katalog von mehr als 70 sicheren und zuverlässigen Apps, die das Fahrerlebnis bereichern. Das Partner-Ökosystem des HARMAN Ignite Stores nutzt die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Schlüsselindustrien, um ein wachsendes Portfolio an Inhalten, Funktionen und erhöhter Fahrzeugsicherheit und -konnektivität zu ermöglichen. Der HARMAN Ignite Store arbeitet auch nahtlos mit dem neuen HARMAN Ready Vision QVUE zusammen und ermöglicht Push-Benachrichtigungen nach Wahl des Fahrers auf dem Ready Vision Display.

Gemeinsam haben HARMAN und Samsung neue Wege der Zusammenarbeit beschritten, um relevante technologische Innovationen für Verbraucher zu entwickeln. Weitere Informationen zu den neuesten Produkten von HARMAN und den von ihnen gebotenen Erlebnissen finden Sie unter car.harman.com.

