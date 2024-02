IRW-News: Premier American Uranium Inc: Premier American Uranium läutet die Eröffnungsglocke an der Börse von Toronto

IRW-PRESS: Premier American Uranium Inc: Premier American Uranium läutet die Eröffnungsglocke an der Börse von Toronto

Toronto, ON, 28. Februar 2024 - Premier American Uranium Inc. ("PUR", das "Unternehmen" oder "Premier American Uranium") (TSXV: PUR) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am Freitag, dem 1. März 2024, um 9:30 AM ET die Eröffnungsglocke an der Toronto Stock Exchange ("TSX ") läuten wird, um seine jüngste Notierung unter dem Symbol "PUR" zu feiern. Ein Live-Webcast der Zeremonie wird voraussichtlich ab kurz vor 9:30 AM ET auf BNN Bloomberg und auf YouTube unter https://youtube.com/live/2MzWz_Id0Zw?feature=share verfügbar sein.

Tim Rotolo, CEO und Director, kommentierte: "Die Notierung an Kanadas führender Börse spiegelt unser Engagement für die Schaffung von Werten für unsere Aktionäre wider, und wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, diese Woche die Eröffnungsglocke zu läuten. Da die Fundamentaldaten für Uran weiterhin stark sind, sind wir von der ersten Reaktion des Marktes seit unserer Börsennotierung ermutigt und freuen uns darauf, dieses Momentum zu nutzen, um unser Uranportfolio und unsere Wachstumsstrategie in den USA voranzutreiben."

Über Premier American Uranium

Premier American Uranium Inc. konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in zwei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: dem Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado. PUR kann auf eine reiche Geschichte an früheren Produktionen und historischen Uranmineralressourcen zurückblicken und hat Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung seines Portfolios eingeleitet.

Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, IsoEnergy und weiteren institutionellen Investoren sowie einem unvergleichlichen Team mit Uranerfahrung in den USA kommt der Markteintritt von PUR zu einem günstigen Zeitpunkt, da die Fundamentaldaten von Uran derzeit so gut sind wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Tim Rotolo

CEO und Direktor

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-572-2333

Twitter: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf geplante Explorationsaktivitäten und andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden oder eintreten könnten. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" oder Abwandlungen dieser Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" ergriffen werden, "eintreten" oder "erreicht werden" oder an deren negativer Konnotation erkennbar.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft von PUR und die Branche und Märkte, in denen es tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem Erwartungen hinsichtlich eines negativen operativen Cashflows und der Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, das Vertrauen in das Management und anderes Personal in Schlüsselpositionen, potenzielle Verschlechterungen der wirtschaftlichen Bedingungen, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen von Explorationsprogrammen auf der Grundlage von Ergebnissen, Risiken, die im Allgemeinen mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, Beziehungen zu den Gemeinden, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im Antrag auf Börsenzulassung von PUR vom 27. November 2023 und in den anderen Dokumenten von PUR, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Obwohl die Annahmen, die PUR bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den Prognosen der Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich unter anderem: begrenzte Betriebserfahrung, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Erlangung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, keine bekannten Mineralressourcen/-reserven, Abhängigkeit von einem einzigen Projekt, Probleme mit dem Recht der Ureinwohner und Konsultationen, Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal; Potenzieller Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen; Verfügbarkeit von Drittanbietern; Verfügbarkeit von Ausrüstungen und Vorräten; Ausfall von Ausrüstungen, die nicht wie erwartet funktionieren; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene und andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

